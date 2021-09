Neljä muskettisoturin lennokas seikkailu jatkuu – Myös musketeille tulee käyttöä

Vanhat tutut Athos, Porthos, Aramis ja d’Artagnan ovat jälleen vauhdissa, ja pahisgalleriakin on vielä harventamatta, joten on aika päästää rapiirisankarit valloilleen elokuvassa Neljä muskettisoturia (The Four Musketeers, 1974). Tällä kertaa myös musketeille tulee käyttöä.

Naishahmojakin valokeilaan

Richard Lester tarkoitti Kolme ja Neljä muskettisoturia julkaistavaksi yli kolmituntisena elokuvana, mutta tuotantoyhtiön vaatimuksesta kokonaisuus jaettiin kahteen osaan. Silti ratkaisu toimii, koska tapahtumat käynnistyvät eräänlaisesta saranakohdasta.

Suurin ero tarinan ensimmäiseen puoliskoon liittyy hahmodynamiikkaan ja kerronnan sävyyn. Vaikka d’Artagnanin (Michael York) rakastetun Constancen (Raquel Welch) kidnappaus tuo osansa koomisesta virityksestä, naishahmoista valokeilaan nousee lumoava, vaarallinen ja sydämeltään jääkylmä vakooja Milady de Winter (Faye Dunaway).

Poikamaisen raikas

Juoni synkkenee sopivasti loppua kohti, mikä on linjassa Dumas’n romaanin draamankaaren kanssa. Sitä ennen muun muassa mitellään (ja liukastellaan) jäätyneellä lammella sekä käydään aamiaisella linnoitustaan puolustavien hugenottien tulituksen alla. Samalla löytyy vallan erikoinen käyttötarkoitus patongille.

Lesterin ja käsikirjoittaja George MacDonald Fraserin näkemyksen erottaa edukseen monista muista filmatisoinneista sen poikamainen raikkaus, johon sekoittuu vanhempien muskettisoturien vakavuutta ja melankoliaakin.

Silkka fyysisyys puolestaan tuo uskottavuutta näyttäviin miekkailukohtauksiin. Jopa konkari Christopher Lee tunsi olevansa vaarassa Oliver Reedin terän viuhuessa – puhumattakaan stuntmiehistä, jotka vetivät pitkää tikkua, kuka päätyy Reedin vastustajaksi.

Yksityiskohdiltaan rikas

Musiikista vastaa argentiinalainen Lalo Schifrin, joka muistetaan etenkin lukuisten Clint Eastwood -elokuvien hovisäveltäjänä. Toiminnallisia kohtauksia hän tukee nautittavan lennokkaasti, mutta myös tunteikkuuden sävyttäminen onnistuu vaivattomasti.

Yvonne Blaken puvustus huomioitiin Oscar-ehdokkuudella, ja kun myös yksityiskohdiltaan rikas lavastus ja David Watkinin kuvaus (muun muassa Minun Afrikkani ja Tulivaunut) ovat pykälässä, 1600-luku tempaa välittömästi mukaansa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!

