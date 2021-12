Elokuvissa: Nopeaa toimintaa lumisissa maisemissa – Jasper Pääkkösen tähdittämä kotimainen leffa tuo itsenäisyyspäivän valkokankaalle action-versiona

Omerta 6/12 on elokuva, jonka valmistumisprosessin vaikeuksista olemme lukeneet enemmän kuin valmiista elokuvasta. Valitettavasti moni katsoo elokuvan tätä vasten. Ilkka Remeksen romaaneja on pidetty liian kalliina filmata valkokankaalle, ainakin suomalaisin voimin. Omerta 6/12 on hyvä avaus.

Suomen itsenäisyyspäivänä tehtävä terrori-isku presidentinlinnaan on keskiössä, mutta tästä tarina avautuu myös globaalimmaksi. EU:n salaisen iskuryhmän poliisi Max Manner (Jasper Pääkkönen) selvittää laajenevaa salaliittoa Valko-Venäjälle asti. Apuna on etärakkaus ja kollega Sylvia (Nanna Blondell). Vastapuolella on itsekin uhriksi päätyvä serbialainen Java (Sverrir Gudnason).

Vauhdikkaassa elokuvassa leikataan nopeasti miljööstä toiseen Remeksen romaanien tavoin, etupäässä lumisissa maisemissa. Omerta 6/12 kannattaa katsoa ennakkoluulottomasti, sillä se on oikeasti viihdyttävä ja mukaansatempaava toimintaelokuva. Kun emme näe televisiosta itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnan juhlia, Omerta 6/12 tuo ne valkokankaalle action-versiona.