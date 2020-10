Nummen Niilo avattiin vanhassa ostoskeskuksessa – Onko se pian kulmakunnan ainoa baari?

Voutilan kaupunginosassa Sammontiellä avattiin lokakuun alussa Nummen Niilo. Uusi paikallisravintola on Nummen ostoskeskuksen entisessä R-kioskissa, joka sulki ovensa viime maaliskuussa.

Kansan suussa jo ”Nipaksi” ristityn baarin pani nopealla aikataululla pystyyn Jani Suomalainen, joka on yrittäjänä myös Pumppuhuoneessa ja Parolan Wanhassa Apteekissa.

– Jukolan Jussihan lopetti jo alkuvuodesta ja keväällä alkoi tihkua tietoja, ettei Iloinen Kulkija -pubille ehkä löydy paikkaa uudesta S-kaupasta. Kun näytti siltä, että kaupungin länsipuoli jäisi kokonaan ilman baaria, lähdin aktiivisesti etsimään tiloja, Suomalainen kertoo.

Paljon puuta pitää olla

Vanha ostoskeskus osoittautui ainoaksi mahdolliseksi paikaksi, sillä alueella ei ole muita vapaita toimitiloja.

– R-kioskin sanottiin lopettaneen osittain sisäilmaongelmien takia, mutta tilat olivatkin huomattavasti mainettaan paremmassa kunnossa. Elintarvikehuoneistoksi tämä oli käytännössä valmiina, mutta silti investointi oli valtava. Yrittäjällä ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin katsoa pitkälle tulevaisuuteen, Suomalainen tuumaa.

Nummen Niilo on nimeään myöten suunniteltu helposti lähestyttäväksi paikallisten ihmisten olohuoneeksi. Pubista löytyvät darts-taulut, biljardipöytä ja television urheilukanavien koko kirjo.

– Sisustuksen suhteen oli kyllä täysin riidatonta, että paljon puuta pitää olla. Se käy suomalaisille aina, kun kesämökin korviketta etsitään ja vapaa-aikaa vietetään.

Anniskeluajalla iso vaikutus

Koronavuosi on ollut rankkaa aikaa alan yrittäjille. Suomalaisen mielestä rajoituksilla sorretaan pahasti ravintola- ja matkailualaa sekä tapahtumateollisuutta.

– Ravintoloissa käy vain promille niistä ihmismassoista, jotka asioivat isoissa marketeissa. Suomen suurimmassa Prismassa käy päivittäin 14 000 ihmistä ja meillä 100. On vaikea uskoa, että juuri ravintolat olisivat pahimpia viruksen levittäjiä.

Suomalaisen mukaan anniskeluaikojen lyhentämisellä kello 22:een on dramaattiset vaikutukset. Asiakkaiden siirtyminen uusiin aikatauluihin vaatii useiden kuukausien totuttelun.

– Niilon kohdalla minulla ei vielä näyttöä ole, mutta Wanhassa Apteekissa aikaraja on katastrofi. Siellä suurin myynti on tehty perjantaisin ja lauantaisin kello 23-02, joten tällä hetkellä kassavirta on pudonnut 30 prosenttiin.

Tukitoimet riittämättömiä

Yrittäjää närästää erityisesti se, etteivät hallitus tai THL ole keskustellut rajoituksista ravintola- ja matkailualan sekä tapahtumateollisuuden etujärjestöjen kanssa.

– Isoja päätöksiä tehtäessä pitäisi päästä mutu-tuntumasta todelliseen faktatietoon. Hallituksen tukitoimet näille aloille ovat olleet täysin riittämättömiä ja kuitenkin ne ovat ainoat elinkeinot, joita on rajoitettu.