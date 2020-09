Nummenkylän kylätalo sai talkoilla uutta maalia pintaan – Vanhasta koulusta tuli kylän ylpeys

Nummenkylän vanha koulu hohtaa kuin syysaurinko Pursujärven rannalla. Talo sai kesällä ulkoseiniinsä uuden keltaisen maalin. Kyläläiset hoitivat hommat talkoilla, ja maaleihin he saivat raha-apua Rengon säästöpankkisäätiöltä.

Kyläyhdistyksen puuhaihmiset Minna Mäenpää , Kaijaliisa Nikula , Eero Seppälä ja Veikko Rantala kertovat, että ohikulkijatkin ovat ihastelleet, kuinka hienolta yhteinen kokoontumispaikka nyt näyttää.

– Saimme talolle profiilin kohotuksen. Se on nyt kylän ylpeys. Käyttöäkin sille tulee toivottavasti entistä enemmän vaikkapa juhlien pitopaikkana. Tiloissa voisi tehdä mitä vaan, keittiökin on hyvä ja toimiva, ja astioita on, he kertovat.

Katto kaipaisi vielä maalia

Maalia ulkoseiniin upposi satakunta litraa. Talkoolaisia oli sudin varressa parhaimmillaan toistakymmentä, ja osa porukasta teki keittiössä väelle ruokaa. Tellinkiä ja nosturia yhdistys sai paikkakuntalaisilta lainaksi.

Lisäpuuhaa teettivät rakennuksesta löytyneet lahot puuosat, mutta ammattimiehet omasta takaa hoitivat senkin asian kuntoon.

Kaupunki on vuokrannut kylätalon yhdistykselle 20 vuodeksi nimelliseen hintaan. Ehtona on, että kun vuokra-aika vuonna 2033 päättyy, kiinteistön on oltava samassa kunnossa kuin se oli sopimuksen alkaessa.

– Seuraava projekti voisi olla katto, joka kaipaisi maalia, mutta se voi tulla liian kalliiksi, asukkaat aprikoivat.

Yhdistyksen ensi vuoden suunnitelmissa on ainakin ulkorakennuksien maalaaminen punamullalla. Samaan yhteyteen sopisi heidän mielestään hyvin myös punamullan valmistuksen kurssi.

Sisätiloihin kylätaloon olisi toiveissa saada kevennystä ikkunanpieliin. Nyt siellä roikkuvat tummat mutta auringossa haalistuneet, Nevilän koulun esiripusta tehdyt verhot, jotka ovat arviolta 50-luvulta peräisin.

Sauna vuokrattavissa

Kylätalon ohi kulkevalla Hämeen Härkätiellä kulkee kesäisin paljon retkeilijöitä, ja viime kesänä määrä yhä lisääntyi. Myös Pursujärven uimarannalla, jota kaupunki pitää yllä, oli tänä vuonna vilkasta. Osansa vieraista sai kylätalossa auki ollut kesäkahvila, joka työllisti nuoria ja pääsi toiminnassaan voiton puolelle.

Muuten kylätoiminnalta on korona-aikana jäänyt lähes puolet tuloista pois, kun talon vuokrauksia on ollut vain vähän. Varsinkin sähkölämmityksen kustannuksiin tarvittaisiin rahaa.

Pihapiirissä järven partaalla on myös sauna, jota saa kuka vain vuokrata. Hiljattain sen viereen valmistui ulkomaja, ja saunan kohdalla on yleinen uimaranta pukukoppeineen. Vessa on rantaan vielä toiveissa.

– Saunaa meidän on tarkoitus vähän fiksata, mutta sitä ei kuulemma saa remontoida liikaa, ettei 50-luvun idylli katoa. Siellä on puulämmitys ja vesipata, johon saa veden letkulla vesipostista, kyläaktiivit kertovat.

Vireää toimintaa

Nummenkylän vakiväen keski-ikä nousee, sillä viime vuonna alueella syntyi kaksi lasta ja tänä vuonna on syntynyt yksi lapsi. Vastaavasti kylään on asettunut kesäasukkaita vakituisesti asumaan. Veikko Rantanen Vantaalta on yksi heistä.

– Olemme monta talvea jo täällä asuneet. Täällä on helkkarin kiva olla, ihmiset ovat mukavia, ei mitään valittamista. Käymme täältä Vantaalla, emmekä toisinpäin. Lenkkeilen paljon, ja maatalojen isännät ovat neuvoneet hyviä kävelyreittejä, Rantanen kiittelee.

Kylätalollaan asukkaat pitävät yllä vireätä toimintaa. Heillä on kävelykerho, biljardiporukka ja kesäisin futista. Mölkkyä he heittelevät ahkerasti koko vuoden – talvella puukalikoita viskellään sisällä maton päällä. Lisäksi muutama soittaja pitää treenikämppää talossa. Sisätiloissa on myös pysyvä kirpputori, jonka lahjoitustavaroiden tuotto menee kyläyhdistyksen hyväksi.

Tänä lauantaina Nummenkylällä juostaan perinteinen Pursun lenkki Pursujärven ympäri. Juoksu on järjestetty 40-luvun lopulta lähtien. Kylätalossa aletaan taas myös keittää soppaa lauantaisin. Aiemmin keitolla on käynyt yleensä 20–30 syöjää.