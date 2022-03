Nuoret ja kasikymppiset ovat nyt innostuneet seksileluista – Hämeenlinnalaisen erotiikkaliikkeen myymäläpäällikkö kertoo, mikä on tämän hetken hittituote

Erotiikkaliike Punaisen Kuun asiakaskunnassa on kolmen vuoden aikana tapahtunut iso muutos.

– Nyt meillä käy ihan hirveästi nuoria ja he tulevat usein kaveriporukoissa. Sitä ennen nuoria ei käynyt täällä juuri ollenkaan, myymäläpäällikkö Maiju Välimaa kertoo.

Kun asiakaskunta on aiemmin ollut melko miespainotteista, käy liikkeessä nyt tasapuolisesti sekä miehiä että naisia ja pariskuntia.

Nuorten lisäksi myös iäkkäämmät ihmiset ovat löytäneet erotiikan maailman.

– Täällä käy yli 80-vuotiaita eläkeläisrouvia ajatuksella, että “nyt minä tulin tänne katsomaan jotain kivaa”, ja he ovat ihan maailman parhaita asiakkaita, Välimaa kiittelee.

Mitä on tapahtunut?

– Kun seksistä kirjoitetaan tosi paljon mediassa, se on muuttanut ajatuksia. Kupla on poksahtanut ja se on tosi hieno juttu.

Asiakkailta saatu palaute tärkeää

Erotiikkaliikkeellä on kivijalkamyymälät sekä Hämeenlinnassa että Vantaalla, ja myös oma verkkokauppa.

Välimaan mukaan kivijalka ja asiakaspalvelu on edelleen heille se juttu.

– Verkkokaupasta ostetaan usein eri tuotteita kuin myymälästä, vaikka hinnat ovat samat. Myymälästä ostetaan usein enemmän ja laadukkaampia tuotteita. On helpompi tehdä ostopäätös kun näkee tuotteet ja voi kysyä.

Myös asiakkailta saatu palaute on tärkeää.

– On paljon tuotteita, joista on tullut palautetta ja sitten olemme etsineet toimivamman vaihtoehdon.

Vaatimustaso kasvanut

Tuotteita ostetaan viihdykkeeksi, mutta myös muista syistä.

– Esimerkiksi syöpä ja syöpähoidot vaikuttavat usein intiimialueilla, ja silloin voidaan tarvita apuvälineitä.

Ihmiset ovat myös paljon kokeilunhaluisempia kuin ennen.

– Sitomis- ja piiskausvälineitä menee aiempaa enemmän.

Naisten klitoriskiihottimet orgasmitakuulla ovat hittituote.

– Ne tulevat myös olemaan sitä varmasti jatkossakin.

Asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut, mutta myös tuotteet ovat kehittyneet.

– Esimerkiksi tekovaginoissa on useita toimintoja, ja niitä voi ohjata kännykkäsovelluksen avulla.

Korona toi myyntipiikin

Korona vaikutti alalla lähinnä vain positiivisesti.

– Myynnit ovat kasvaneet koronan aikana todella paljon.

Punaisen Kuun myynnistä 45 prosenttia tapahtuu verkkokaupan kautta. Kivijalkaliikkeillä on edelleen vankka asema.

– Verkkokauppa on luotu myymälöiden tueksi. Olemme uudistaneet sitä vuodenvaihteessa, sillä aiemmin se ei toiminut niin hyvin mobiililaitteiden kautta. Uudistamme sivustoa edelleen, joten voi olla, että jatkossa verkkokaupan osuus kasvaa.