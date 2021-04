Nuoret saavat taas harrastaa lajista riippuen – Yllättäen myös ravintolat saivat lisää anniskeluaikaa

Nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jälleen jatkua Kanta-Hämeessä, suosittelee maakunnan pandemiaryhmä.

Pandemiaryhmän tiedotteen mukaan ryhmäharrastustoiminta on Kanta-Hämeessä mahdollista avata välittömästi vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneille.

Myös A-juniorijoukkueet voivat palata harjoituksiin, kunhan kaikki noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja eri lajiliittojen suosituksia.

– Jos kehitys jatkuu myönteisenä, aikuisten ryhmäharrastustoimintaan voidaan palata seuraavilla viikoilla, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Juhani Grönlund kommentoi.

Pandemiaryhmän mukaan yksityistilaisuuksien ja julkisten rakennusten käyttöä voi pikku hiljaa alkaa avata entistä enemmän.

Kymmenen hengen kokooontumiset sallittuja

Yksityistilaisuuksiin osallistuvien ihmisten enimmäismäärää voi kasvattaa kuudesta kymmeneen 1. toukokuuta lähtien.

Lisäksi kirjastoja, museoita ja muita julkisia rakennuksia voi avata samaan aikaan edellyttäen, että terveysturvallisuudesta huolehditaan.

– Uimahalleja koskevaan kysymykseen palataan vielä ensi viikolla, kuten myös hoivakotien ja sairaaloiden vierailuohjeisiin, toteaa Grönlund.

Suositukset ovat toukokuun puoleenväliin asti voimassa. Etätyö- ja kasvomaskisuositus on voimassa vielä tätä pidempään.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä ei virallisesti päätä rajoitteiden purusta, ainoastaan suosittaa niitä. Virallisesti päätökset tekevät hallitus, kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Pandemiaryhmän sana on kuitenkin painanut päätöksissä.

Lisää anniskeluaikaa

Ravintolat saivat perjantaina lisää aukioloaikaa Kanta-Hämeessä.

Valtioneuvosto muutti torstaina ravintoloiden koronarajoituksia ottamalla käyttöön kolmannen rajoitustason kahden aikaisemman lisäksi. Kanta-Häme kuuluu tähän uuteen keskimmäiseen rajoitustasoon.

Niissä ravintoloissa, joissa alkoholi on päätuote, anniskelun on päätyttävä kello 18 ja liike saa olla avoinna asiakkaille kello 5–19 välillä. Ruokaravintoloissa ja kahviloissa anniskelu päättyy kello 19 ja asiakkaiden on poistuttava kello 20 mennessä.

Anniskelupaikoissa asiakaspaikoista saa olla käytössä enintään kolmannes. Muut ravintolat saavat pitää käytössä puolet asiakaspaikoistaan. Tanssiminen ja karaoke pysyvät edelleen kiellettyinä.

Ulkoterasseilla asiakkailla pitää olla omat istumapaikat ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava, mutta tanssikieltoa ei ulkona ole.