Koronatilanne sai yrittäjien luovuuden kukkimaan – Paikallinen liikunta-alan palvelu laajeni muillekin aloille

Hämeenlinnassa toimivan Liikuttajat Oy:n kehittämä palvelu suunnattiin alun perin nimensä mukaisesti liikuntalan tapahtumajärjestäjille, mutta heti alkuunsa se laajeni muillekin aloille.

Kun palvelu puolitoista vuotta sitten julkaistiin, kahden viikon päästä siitä iskivät koronarajoitukset. Yrittäjät eivät lannistuneet, vaan antoivat luovuutensa kukkia.

– Alkusokki oli melkoinen, sillä olimme yli vuoden tehneet valmistelutyötä. Havaitsimme kuitenkin pian, että alustan avulla pystyy luomaan minkä tahansa alan palveluita. Nykyinen kattaus tuli tarjolle aika nopeasti, koska sille oli ilmeinen tarve, perustajayrittäjä Atte Salminen kertoo.

Palvelu sopii alalle kuin alalle

Liikuttajat-palvelua voi käyttää minkä tahansa alan verkkokauppana. Siellä ihmiset pystyvät esimerkiksi ilmoittautumaan erilaisiin tapahtumiin ja hoitamaan osallistumismaksun saman tien. Monesti verkkokauppaa käynnistettäessä yritys tai yhdistys joutuu asioimaan kolmen eri palveluntuottajan kanssa ja kuitti pitää tilata erikseen, Liikuttajissa kaikki hoituu samalla.

Vielä pari vuotta sitten Salminen ei olisi uskonut, kuinka monipuolisesti uutta maksulinkkiä ruvettiin lopulta hyödyntämään. Hän kuvailee sitä uniikiksi jutuksi, josta on tullut erittäin hyvää palautetta.

– Tapahtuman järjestäjä saa ikään kuin oman verkkokaupan valmiina itselleen. Sen linkki on helppo jakaa somessa ja sähköpostissa. Maksujen välittäjänämme on tuttu ja turvallinen Checkout Finland, hän kertoo.

Liikuttajat-palvelusta on haluttu tehdä mahdollisimman simppeli. Käyttäjän ei tarvitse kirjautua sisään, vain nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite riittävät, mikä on Salmisen mukaan asiakkaan kannalta myös turvallista.

– Yrittäjien näkökulmasta on tärkeää sitouttaa asiakas ennakkomaksulla, hän sanoo.

Palvelun käyttäjä ovat muun muassa matkailun, liikunnan, valmennuksen ja koulutuksen toimialat.

– Pystymme toteuttamaan niin sanotun hybridin, jossa samalla linkillä voidaan helposti palvella sekä paikan päällä että verkossa toteutettavat tapahtumat. Asiakas ja myyjä saavat aina heti kuitin ostosta. Yksinkertaisimmillaan tämä voisi toimia kuittipalveluna, vanhanajan kassakoneena, Salminen selvittää.

Jos tapahtumia perutaan, nekin tilanteet pystytään Salmisen mukaan hoitamaan. Myös ilmaisen tapahtuman organisoimiseen alusta sopii hyvin.

Jo kymmenen työntekijää

Liikuttajat Oy on kasvanut nopeasti kymmenen työntekijän yhtiöksi.

– Olemme olleet tosi tyytyväisiä Business Parkiin ja jo aiemmin Crazy Towniin. Niiden kautta on löytynyt hyviä kumppaneita it-osaamiseen. Tulevaisuudessa varmaan tarvitsemme heitä vielä lisää, sillä viidakkorumpu on alkanut päristä, ja meillä on asiakkaita jo ympäri maata, Salminen kertoo.

Parhaillaan palvelualustalle on hakusessa myös kansainvälinen nimi. Salminen on julistanut siitä puolijulkisen kilpailun.

– Nimeen johtaneesta vinkistä annamme vuoden kuukausimaksut veloituksetta, jos on Liikuttajien asiakas. Nimen pitäisi olla iskevä, jotta se miellettäisiin maksamiseen ja verkkokauppaan. Kansainvälistyminen ei ole meille itsetarkoitus, mutta koko ajan tulee ilmi, että sille olisi kysyntää. Luontevin suunta ovat muut Pohjoismaat ja Baltia, hän luotailee.

Nuori yrittäjä törmää usein isoon epäkohtaan

Hattulasta kotoisin oleva Salminen on yrittäjä jo kolmannessa polvessa.

– Yrittäjyys on veressä, ja sen juuret ovat kalustealalla, sillä perheellämme oli aikoinaan huonekalutehdas Hattulassa. Itselläni on myös toinen yritys, joka harjoittaa kalusteiden maahantuontia, hän kertoo.

Atte Salminen on havainnut maksunvälityksessä yhden suuren epäkohdan. Siitä hän keskustelisi mielellään niiden tahojen kanssa, jotka asiasta päättävät.

– Nuorilla yrittäjänaluilla ei ole mitään konkreettista työkalua myydä palvelujaan netissä rahanpesulain takia. Maksunvälittäjien vaaditaan tuntevan asiakkaansa läpikotaisin, mutta jos ei ole virallista yritystä ja y-tunnusta, maksunvälityssopimusta ei saada aikaan. Rahanpesu tehdään kuitenkin jossain ihan muualla kuin pienten yrittäjien verkkomyynnissä, hän korostaa.

Liikuttajat haluaa olla mukana helpottamassa pienten yrittäjien asemaa. Salminen uskoo, että jouhealla maksupalvelulla on tulevaisuudessa iso kysyntä.

– Moni haluaisi hankkia lisätuloja esimerkiksi harrastuksen kautta, vaikkapa käsitöitä tai ohjaustyötä tekemällä. Meidän selkeänä visionamme on olla pienyrittäjien ja freelancereiden paras kaveri tarjoamalla helppo työkalu verkkomyynnin käynnistämiseen ja ylläpitoon. Siinä on nyt selkeä puute markkinoilla.