Nuorten V-päivä poiki frisbeegolfradan Harvialaan – Sen aloituspaikkaa joudutaan siirtämään valituksen vuoksi

Kaupunkiuutisten mielipidepalstalla kritisoitiin Katuman eli Harvialan frisbeegolfradan aloituspaikan sijaintia liian lähellä asukkaiden pihapiiriä.

Kirjoittaja epäili, ettei radan suunnittelija ollut edes käynyt paikan päällä.

Miten radat suunnitellaan ja mitä vastaat kritiikkiin, ulkoliikuntamestari Tomi Nurmi Hämeenlinnan kaupungilta?

– Radan vieressä asuvan kirjoittajan kanssa on tehty yhdessä katselmus paikalla ja aloituspistettä siirretään hivenen kauemmas rajasta, jolloin mahdolliset virheheitot eivät ajaudu hänen tontilleen. Ykkösrata muuttuu hivenen profiililtaan ja pituudeltaan.

– Ratoja perustettaessa pyritään huomioimaan frisbeeratojen alueiden ympäristöä ja muut alueen asukkaat, eikä kenenkään kotirauhaa haluta tietoisesti rikkoa. Tällä Harvialan kentän alueella on niin vähän kaupungin maata, että pakostakin rata on suhteellisen lähellä rajanaapureita. Radan rahoitus ja perustaminen alueelle oli V-päivän satoa. Kiva, pikkuinen lähirata siitä nuorille tulikin.

Montako frisbeegolfrataa Hämeenlinnassa on ja mistä niistä saa tietoa?

– Kaupungilla on neljä omaa rataa: Renko, Harviala, Lammi ja Hauho. Katuman rata on siellä ratainfoissa nimellä Harviala, joka on kentästä ja alueesta käytettävä nimi. Muut radat ovat muiden tahojen ylläpitämiä ja perustamia. Paras yhtenäinen info kaikista seudun radoista löytyy frisbeegolfradat.fi -sivustolta, johon on linkki myös kaupungin nettisivuilta.

Onko tullut uusia ratoja, milloin ja minne?

– Toissa vuonna tuli Lammille, Hauholle ja Renkoon radat, viime syksynä Harvialaan. Harvialassa on 6 väylää ja rata sijaitsee Harvialan kentän yhteydessä.

Onko Hämeenlinnaan suunnitteilla lisää frisbeegolfratoja?

– Ei tällä hetkellä.

Mikä Hämeenlinnan radoista on suosituin ja miksi?

– Viisarin rata on suosituin sijaintinsa ja hienojen ratojensa johdosta.

Onko radoista tullut kaupungille palautetta ja jos, niin millaista?

– Pääsääntöisesti positiivista palautetta ja kiitosta siitä, että nuorille ja miksei vanhemmillekin ihmisille on uusia harrastusmahdollisuuksia ja mukavaa ajanvietettä.

– Roskaaminen on yleisin harmi ja palautteiden aihe. Roskien toimittaminen alueiden roskasäiliöihin tuntuu olevan ylivoimainen tehtävä, tämä roskaaminen toki on ongelmana ihan kaikkialla kaupungissa ja yleisillä alueilla missä ihmiset liikkuvat.