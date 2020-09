Nuoruusajan televisiosarja vetoaa edelleen Janne Salmiseen – "Lännensarja ei ollutkaan ihan sellainen kuin kuvittelimme"

Janne Salminen on pitänyt Pieni talo preerialla -sarjasta jo nuoruudestaan lähtien. Hän innostui siitä taas uudelleen, kun sarja alkoi jälleen pyöriä televisiossa.

– Katson sitä aina kun se tulee. Minulla on puhelimessa hälytys ohjelmaa varten, hämeenlinnalainen kertoo.

Jaksot ovat katsottavissa myös netissä Youtuben kautta.

– Ihan kaikkia jaksoja en ole nähnyt, mutta useimmat kuitenkin, hän arvelee.

Toisenlainen lännensarja

Sarja kertoo 1800-luvun uudisraivaajaperheen elämästä.

– Siinä viehättää yhteisöllisyys. Lisäksi myös ehkä kaipuu johonkin menneeseen, Salminen pohtii.

Hän kertoo seuranneensa sarjaa jo nuorena veljensä kanssa.

– Siitä tuli uusi jakso joka viikko. Olimme veljeni kanssa innoissamme, että nyt alkaa uusi lännensarja, mutta se ei ollutkaan ihan sellainen kuin kuvittelimme.

Suosikkihahmoja on useita.

– Charles Ingalls on esikuvani. Hän ei koskaan turvaudu väkivaltaan vaan miettii aina jotain muuta vaihtoehtoa. Myös kylän lääkäri ja pappi ovat hienoja hahmoja. Heissä on tietynlaista pyyteettömyyttä, mitä saisi olla enemmänkin.

