Nykyinen keskustelukulttuuri vaatii aivan uudenlaiset ohjeet – Joko sinä tiedät, mitä taitoja kunnon kinasteluun tarvitaan?

Olette varmasti monesti miettineet, kuinka vaikeaa on nykyään osallistua mihinkään keskusteluun joutumatta veriseen riitaan joidenkin osapuolien, tai pahimmassa tapauksessa kaikkien, kanssa.

Tämä ei suinkaan välttämättä johdu teistä, sillä keskustelukulttuuri kehittyy kuten kaupan juustohylly. Ennen hyvään keskusteluun riitti osallistujien kyky ymmärtää puhetta ja tuottaa sitä ymmärrettävästi. Nyt nämä taidot ovat korkeintaan emmental-tasoa, siitä on pitkä matka tarvittavaan havarti-tasoon.

Salaisuus on se, mikä kerrotaan muille

Tärkeintä hyvässä keskustelussa on herättää heti huomiota. Klassikkoavaus on kertoa, että nyt puhutaan aiheesta, josta koskaan ei saa puhua. Tällä tavalla osoitetaan, että ollaan todella salaisten asioiden äärellä ja päivänvaloon tuodaan jotain aivan uutta.

Tietysti avauslause kumoaa jo loogisesti itsensä, mutta logiikalla ja hyvällä keskustelulla ei ole muutoinkaan mitään tekemistä keskenään.

Kokemusasiantuntijoiden temmellyskenttä

Hyvän avauksen jälkeen siirrytään nopeasti varsinaiseen keskusteluun, eli ammattikielellä kinasteluun. Tässä vaiheessa on syytä tuoda mukaan omia kokemuksia.

Joskus voi käydä niinkin, etteivät omat kokemukset tue omia mielipiteitä, mutta siitä ei kannata häkeltyä. Käyttöön voi ottaa timosoinismeja, eli olemattomia viestejä olemattomilta ystäviltä.

Tekniikan ydin on kertoa teoriaasi tukevista tapauksista, joita olet muka kuullut jonkun sinulle kertovan. Näin saat keskusteluun inhimillistä sävyä, mikä herättää vahvoja tunteita.

Faktathan voi aina tarkistaa netistä

Vankkojen väitteiden takana on aina hyvä olla tukeva asiapohja. Ei kuitenkaan kannata häkeltyä, jos keskustelussa on mukana aiheesta väitellyt tohtori tai muu asiantuntija.

Internetistä kaivettu tieto on aivan yhtä arvokasta kuin yliopistoissa hankittu, sillä tieto on vain tietoa, kuten juusto on juustoa. Lisäksi on hyvä muistuttaa kaikkia tutkijoita siitä, että tutkimukset koskevat massoja eivätkä ne koskaan voita yksilön kokemusperäistä tietoa.

Olitko juuri sinä mukana tutkimuksessa, etpä ollut, joten tutkimuksen painoarvo on sinulle pyöreä nolla.

Oikean sanaston hallinta tärkeää

Erittäin tärkeää on myös hallita keskustelun oikea sanasto. Kun pudottelee puheensa joukkoon kuumimmat lyhenteet, kuten vaikkapa cis, alv, eu, lgbtq, bkt, nato, who, ipcc ja irl, osoittaa olevansa kiinni yhteiskunnan sykkeessä.

Lyhenteiden sisältöä ei tarvitse avata eikä edes tietääkään, vastuu jää aina kuulijalle. Selittäminen ei ole hyvää keskustelukulttuuria.

Mielipiteesi on tärkeä ja ainutlaatuinen

Muista myös, että jokainen mielipide on äärettömän tärkeä ja ainutlaatuinen, kuten hiekanjyvä aavikolla.

Pidä siis mielipiteestäsi kiinni loppuun saakka, vaikuttipa se kuinka älyttömältä tahansa.

Ei muuta kuin keskustelemaan!