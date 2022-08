Nykymuoti vaikuttaa myös suutarin työhön – Hämeenlinnalainen Vesa Säynäjoki on nähnyt alan muutokset

Suutarinpäivää vietetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Teemapäivän tarkoitus on nostaa alan arvostusta sekä edistää kiertotaloutta.

Tänä vuonna 29. elokuuta vietetään ensimmäistä kertaa valtakunnallista suutarinpäivää. Hämeenlinnassa Saaristenkatu 10:ssä liikettä pitävä suutari Vesa Säynäjoki on ollut alalla jo 38 vuotta.

– Murrokset ovat seuranneet toisiaan. Muoti sanelee aika paljon ja nyt on siirrytty enemmän lenkkikenkään, hämeenlinnalainen kertoo.

Teemapäivän tarkoitus on tuoda ammattikuntaa esiin sekä muistuttaa myös siitä, että kenkien korjauttaminen edistää kiertotaloutta.

Suutariliikkeiden liiton mukaan vuonna 2020 maailmassa valmistettiin 20,5 miljardia kenkäparia. Ongelmana on, että jalkine, jossa yhdistyy erilaisia materiaaleja, päätyy sekajätteeksi.

– Sekamateriaalista valmistettua kenkää ei voi kierrättää. Nahkakenkää voidaan kuitenkin korjata tarvittaessa useita kertoja. Se vähentää hiilijalanjälkeä, Säynäjoki muistuttaa.

Tuotteen laatu näkyy yleensä hinnassa.

– Kyllähän monet ovat huomanneet, että nykykengät ovat heikompia. Tähän pätee vanha sanonta, että “köyhän ei kannata ostaa halpaa”. Pitäisi tiedostaa, että jalkine, jota voi korjata, maksaa enemmän.

Asiakkaiden auttamista hyvässä hengessä

Suutarien määrä Suomessa on on vähentynyt vuosi vuodelta ja on nyt noin 300.

– Olin alkuun Turengissa. Kun aloitin Hämeenlinnassa vuonna 1986, meitä oli täällä ja lähikuntien alueella yhteensä kymmenen, mutta nyt enää kolme.

Paikallisista yrittäjistä Jouni Lappi pitää liikettä Keskustalossa ja toisen polven suutari Perttu Lahtinen jatkaa isänsä Kari Lahtisen jalanjäljissä liiketilassa Tiiriön Prisman yhteydessä.

– Minä en ole kokenut välillämme kilpailua, vaan hyvän hengen. Tämä työ perustuu pitkälti ihmisten auttamiseen, ja jos jollakulla ei ole aikaa, hän ohjaa asiakkaan toiselle.

Liukkailla keleillä pitävämpää pohjaa

Jalkinekorjaamo Säynäjoki tekee erilaisia korjaustöitä, kuten kenkien korkolappujen vaihtoja, paikkauksia ja kantapäiden sisävuorien korjauksia. Säynäjoki myös muokkaa nahkakenkiä sopivammiksi venyttämällä niitä sekä tekee kenkiin ja laukkuihin vetoketjujen vaihtoja.

– Sesongiksi voidaan katsoa, että kun tulee liukkaat kelit, vaihdetaan kenkiin pitävämpää pohjaa.

Suutarin työt ovat Säynäjoen mukaan vähentyneet kautta linjan. Toisaalta erikoiset työt ovat lisääntyneet.

– Välillä avaimet ja kilpikaiverrukset tuovat leivän. Minulla on ainoana täällä läpineulomakone, jolla kenkien pohjat ommellaan kiinni.

Suutarin on hyvä olla moniosaaja

Nykyisistä yrittäjistä on lähivuosina eläköitymässä lähes kolmasosa.

Suutareita koulutetaan Hämeenlinnassa ja Kankaanpäässä. Säynäjoki pohtii, että koulutus olisi hyvä saada vastaamaan työn nykyisiä vaatimuksia.

– Kouluissa opetetaan pääasiassa nahkakengän valmistamista ja korjaamista, mutta nahkakenkiä on kokonaismäärästä enää noin 20–30 prosenttia. Nyt muovikenkien korjaaminen joudutaan opettelemaan kantapään kautta. Tässä välillä on päiviä, ettei korjattavaksi tule ainuttakaan nahkakenkää. Kyllä keinomateriaalikenkiäkin pystyy korjaamaan, mutta ne eivät ole niin pitkäikäisiä.

Minkä neuvon antaisit alalle opiskeleville?

– Monipuolisuus on tärkeää, kannattaa opetella muutakin. Ja, kuten käsityöalalla yleensä, pitää olla voimakas visio siitä, mitä lähtee tekemään.