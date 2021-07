Ars-Hämeen kesänäyttely entisessä kauppakeskus Linnassa ei jätä kylmäksi – "Makkaraperunat" herättävät ihastusta, mutta alastonkuvat ovat joillekin liikaa

Aivan Hämeenlinnan ydinkeskustassa on jälleen nähtävillä laaja kattaus nykytaidetta – ilmaiseksi.

Kolmihenkinen nuorten miesten porukka nimeää Ars-Hämeen Rönsy-kesänäyttelystä heti suosikkinsa.

– Makkaraperunat on paras! Juuri puhuimme, kun oma kuvataidetausta on ”pelkkiä akvarellijuttuja ala- ja yläkoulussa”, että voiko akvarelleilla maalata hienosti, niin näköjään voi, Eppu Nironen viittaa Kalle Turakka Purhosen teossarjaan Porvoon maalauksia (2020–2021).

Nironen, Samuli Parkkonen sekä Janneksi esittäytyvä nuorimies poikkesivat entisessä kauppakeskus Linnassa sijaitsevaan näyttelyyn ohikulkumatkallaan Helsingistä Tampereelle.

– Meidän piti tulla Mellakka-festareille Linnanpuistoon, mutta se peruttiin. Junaliput oli jo ostettu, joten ajateltiin käydä Tampereella ja pysähdyttiin tänne Hämeenlinnaan syömään.

Alastonkuvat pöyristyttäneet

Rönsy-näyttely on herättänyt tunteita suuntaan jos toiseen.

– Katutasossa oleva Veikko Björkin kookas, kimalaista esittävä puuveistos puhuttelee monia, valvoja Samu Tolvanen kertoo.

Hän on ollut valvomassa näyttelyn alusta asti ja oli myös pystyttämässä sitä.

Kävijöitä on ollut keskimäärin reilut sata päivässä, parhaina päivinä jopa lähes 300.

– Itse olen kuullut vain positiivista palautetta, mutta parilta valvojalta olen kuullut, että jotkut ovat pöyristyneet Justyna Koeken ja Mimosa Palen alastonkuvista kakkoskerroksessa, että miten tällaista saa olla esillä.

Mitä mieltä nuoret miehet ovat Koeken ja Palen teossarjasta?

– On ymmärrettävää, että alastonkuvat saattavat herättää joissain huomiota, mutta kun ne ovat sarjana, ei se ole niin paha, helsinkiläiset pohtivat.

”Näyttely on parasta mitä Hämeenlinnassa on”

Kesänäyttelyssä on mukana neljänkymmenen taiteilijan teoksia Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Noin kolmasosa taiteilijoista on Ars-Hämeen jäseniä ja loput kutsuttuja taiteilijoita.

Rönsy-teema on antanut taiteilijoille melko vapaat kädet.

Esillä on kolmiulotteisia tilaan rakennettuja installaatioita, veistoksia, videoprojisointeja, maalauksia sekä grafiikkaa.

– Monen mielestä täällä on tosi upeaa ja mahtavaa, ja teokset ovat tosi hienoja. Joku sanoi, että tämä näyttely on parasta mitä Hämeenlinnassa on, Tolvanen kuvailee.

Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11–18 ja siihen on vapaa pääsy.

Performanssilauantai tuo säpinää

Osana näyttelyä entisessä kauppakeskus Linnassa ja sen läheisyydessä järjestetään performanssitapahtuma tulevana lauantaina 31.7. kello 12–18.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ars-Häme ry ja Hämeenlinnan kaupunki sekä Kortteli2.

Lisätietoja löytyy osoitteesta nayttelyt.arshame.com/ronsy2021.

Performanssilauantai entisessä kauppakeskus Linnassa ja sen läheisyydessä 31.7. kello 12–18. Vapaa pääsy.