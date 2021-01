Nyt etsitään Hämeenlinnan seudun komeinta lumiveistosta – Osallistu Kaupunkiuutisten kisaan

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset järjestää lukijoilleen lumiveistoskilpailun.

Kerrankin on lunta ja sää suosii nyt niin, että lumi on hyvin muovailtavissa. Anna siis mielikuvituksesi lentää ja muovaile, taiteile ja taputtele lumesta teos. Aihe voi olla mikä tahansa lumiukosta muumipeikkoon, vain mielikuvitus on rajana.

Kun teos on valmis, lähetä siitä meille kuva ja yhteystietosi. Voit myös kertoa, mistä idea tuli ja ketkä kaikki ovat osallistuneet teoksen tekemiseen.

Kuvia lumiveistoksista voi lähettää osoitteeseen ku.toimitus@hameensanomat.fi. Kisaan voi osallistua 27.1. saakka.

Osallistuneiden kesken arvotaan kylpylippuja.

Kaupunkiuutisten raati valitsee voittajat ja julkaisee kuvia hauskoista ja kekseliäistä teoksista.