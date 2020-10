Nyt paetaan linnasta porukalla – Katso mitä muuta voi puuhata syyslomaviikolla

Pako linnasta -perhetapahtuma järjestetään lauantaina 17.10. kello 10–16.

Poikkeuksellisesti pakotapahtuma järjestetään koronavirustilanteen vuoksi ulkotiloissa ja turvaväleihin sekä hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Pako Linnasta -tapahtumat ovat vauhdikkaita ja toiminnallisia tapahtumia, joissa tavoitteena on ratkaista arvoituksellisten tehtävien avulla oikea pakoreitti historiallisesta linnasta. Perhetapahtuma on tarkoitettu perheille, joissa on 7–12-vuotiaita lapsia. Jokaisessa tiimissä pitää olla enintään neljä henkilöä ja vähintään yksi aikuinen.

Aikaa seikkailun onnistuneeseen suorittamiseen on 1,5 tuntia. Linna suljetaan kello 17.00 ja viimeiset lähdöt ovat kello 15.

Tapahtuman tuottajina Fenix Ohjelmapalvelut Oy ja Suomen kansallismuseo, Hämeen linna. Yhteistyössä mukana HAMK.