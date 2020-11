Nyt puhuu Pannuhuoneen Lyytinen: "Rankin tv-ohjelma, mitä olen ikinä katsonut"

Timo ja Helena Lyytinen olivat pyörittäneet Cantina Pannuhuonetta kauppakeskus Goodmanin tuntumassa kaksi vuotta. Periaatteessa kaikki oli mallillaan, mutta jotain puuttui.

Kun Pannuhuone viime keväänä bongattiin Kuppilat kuntoon -ohjelmaan, kertoo Timo Lyytinen harkinneensa tarkkaan, lähteäkö mukaan vai ei.

– Meillä oli selkeästi tiedossa, että täytyy tehdä isompi muutos. Osallistumisen ratkaisi lopulta kaksi asiaa: se, että tuotantoyhtiöstä kysyttiin, kuinka he voisivat auttaa, ja se, että mukana oli alalla erittäin arvostettu huippukokki Hans Välimäki.

Kokemus, joka meni ihon alle

Jakso tuli ulos Neloselta 28. lokakuuta.

Lyytinen katsoi jakson henkilökunnan kanssa noin viikkoa ennen.

– Tiesin, että jokainen suhtautuu itseensä kriittisesti. Kun katsoimme sen yhdessä, jokainen sai purkaa samalla omia tuntojaan. Täytyy sanoa, että se oli rankin tv-ohjelma, mitä olen ikinä katsonut. Fiilikset olivat niin voimakkaat.

Tv-ensi-ilta jännitti.

– Se helpotti, kun sain illan aikana tosi paljon positiivisia viestejä ja kannustavaa palautetta tutuilta ja alan ihmisiltä.

Tuotantoyhtiöllä on esitysoikeus ohjelmaan vielä kolmen vuoden ajan.

– Vaikka jakso on tullut jo kymmenkunta kertaa uusintana eri kanavilta, vielä en ole sitä toista kertaa katsonut.

Draamaa vaikka väkisin

Kuvaukset alkoivat kesä-heinäkuun vaihteessa. Draamaa luotiin, jos sellaista ei ollut:

– Jokaista virhettä seurattiin. Päivän ruuhkaisimpana hetkenä molemmat tarjoilijat otettiin yhtä aikaa haastatteluun ja sen jälkeen sanottiin, että ”teillä on hommat ihan sekaisin”, Lyytinen kuvailee.

Kokemus oli kuitenkin erittäin positiivinen.

– Kuvauspäivät olivat yllättävän rankkoja, mutta meillä oli oikeasti hauskaa.

Ravintolan sisustus koki muodonmuutoksen, jonka tuotantoyhtiö toteutti paikallisen talkooporukan kanssa.

– Kun kävelimme sisään, ihan aidosti emme tienneet, mitä oli odottamassa. Sali oli maalattu ja pöytälevyt vaihdettu. Tästä tuli aivan loistavan tyylikäs. Myös asiakkailta on tullut positiivista palautetta.

Uudenlainen tekeminen haastoi

Keittiössä muutos oli iso. Hans Välimäen suunnittelema à la carte -lista on hengeltään välimerellinen.

– Täysin uudenlainen tekeminen laittoi haastamaan omaa työskentelyä ja silloin se kehittää. Yksi keittiön mielenkiintoinen uutuus on anzogusto-kastike, jollaista Hämeenlinnassa ei varmasti ole ollut.

Lounaassa on edelleen vahva paino kalalla.

– Meille tuoreus on tärkeä asia ja siitä ei tarvinnut kinastella. Mielestäni saimme paljon arvoa sille, että meillä on tuore kala. Joka päivä on tarjolla kala- ja lihavaihtoehdot, mutta kala on selkeästi meidän iso juttu.

Itsensä likoon laittaminen kannatti:

– Vaikutukset ovat todella tuntuvia, asiakasmäärä tuplaantui heti ohjelman tultua.

Koronatilanne huomioitu

Korona pitää edelleen alan varpaillaan.

Viime keskiviikkona puoliltapäivin Pannuhuoneessa tapahtui korona-altistus. Miten se vaikuttaa ravintolan toimintaan?

– Tuo uutinen mahdollisesta korona-altistuksesta on vielä sen uusi, että vaikea sanoa sen vaikutuksia. Eilisessä sunnuntaissa se ei näkynyt, tänään maanantaina ehkä hiukan. Olemme todella iloisia, että olemme koko ajan pitäneet tiukempaa rajoitusta pöytien etäisyyksien ja määrien suhteen kuin mitä viranomaismääräykset ovat olleet, näin asiakkaat ovat altistumisetäisyydellä vain oman seurueensa kesken.

Tositeeveessä mukana Hämeenlinnalaiset Helena ja Timo Lyytinen ovat olleet yrittäjiä 28 vuotta, josta 15 vuotta ravintola-alalla. Lyytiset omistavat kauppakeskus Kaivokatu 9:ssä sijaitsevan Cantina Pannuhuoneen sekä Cafe Pannun, joka sijaitsee entisessä kauppakeskus Linnassa. Goodmanin tuntumassa sijaitseva Cantina Pannuhuone oli mukana Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! -ohjelmassa. Jakso tuli ulos Nelosella 28.10.