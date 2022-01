Nyt trendaa 1990-luku ja nollari – Hyvää vuosikertaa olevat vintage-vaatteet ovat kestäviä niin laadultaan kuin eettisyydeltään

Sara Hakkarainen tietää, millaiset vintage-vaatteet ovat vielä käyttö- ja myyntikelpoisia. "Se, että on vanha, ei välttämättä ole vintagea."

Vaatealan yrittäjä, hämeenlinnalainen Sara Hakkarainen on aina ihaillut vaatemuodin eri vuosikymmeniä ja pukeutunut keräilemiinsä vintage-vaatteisiin.

Koska myös vaatteiden valmistus kiinnosti Hakkaraista, opiskeli hän itselleen tekstiili- ja muotialan tutkinnon, mittatilausompelija-nimikkeellä.

– Koulussa tuli idea, että voisin perustaa kaupan ja ompelimon.

Vintage-vaatteet tukevat Hakkaraisen kestäviä arvoja kannattavaa arvomaailmaansa. Ei siis ole yllätys, että vaatekaupasta tuli secon hand -vaatteita myyvä ja kestäviä arvoja vaaliva vaatekauppa. Viime vuoden keväällä hän perusti verkkokaupan ja kesän alussa kivijalkakaupan.

Kimpassa toisen second hand -liikkeen kanssa

Downtown Custom Clothing sijaitsee Hämeenlinnan Raatihuoneenkadulla Boho Second Hand -liikkeen yhteydessä.

Aivan kuten Boho Second Hand, myös Hakkaraisen yritys välittää asiakkaiden vintage- ja katumuodin klassikoita myyntitiliperiaatteella.

– Ostan ja myyn myös jonkin verran vaatteita ja minulla on myös ompelimo. Jatkossa tulen panostamaan myös verkkokauppaan.

Hakkaraisen mukaan hänellä on paraikaa pohdinnan alla, missä määrin hänen on mahdollista ottaa vastaan asiakkaiden töitä ompelimoonsa. Puotiin tulee koko ajan enemmän myyntiin tulevia vaatteita, jotka tarvitsevat huoltamista ja korjailua.

Pieniä ompelutöitä hän arvelee ehtivänsä tekemään myös jatkossa.

Jokainen vaate käydään läpi

Jokainen myyntiin tarjottu vaate käy läpi asiantuntevan arvion liittyen sen kuntoon, malliin ja muokattavuuteen.

– Se, että on vanha, ei välttämättä ole vintagea. Pitää olla hyvää vuosikertaa, Hakkarainen sanoo.

– Hyväksi ja laadukkaaksi vaatteeksi katson, jos siinä on kestävät materiaalit, se on hyvin valmistettu, ehjä, siisti ja se on huollettu oikein.

Pienet viat on vielä korjattavissa, ja joskus vaatteesta voi saada muokkauksella käyttökelpoisen.

Sen sijaan pahoin rikkinäiset, haalistuneet, värivialliset ja nyppyiset vaatteet eivät pääse jatkoon. Puhki pidetty ei kelpaa kenellekään.

Tekokuitukin voi kelvata

– Polyesterista ja muista tekokuiduista ajatellaan helposti, että ne ovat ympäristön kannalta huonoja, mutta ne ovat oikeinpidettyinä hyvin kestäviä materiaaleja, Hakkarainen muistuttaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nouseeko joku vuosikymmen vintage-muodissa muita suosituimmaksi?

– Nyt trendaa 1990-luku ja nollari (2000-luku) alkaa nostaa päätään.

Myös 1950-luvun fiftarimekot hulmuhelmoineen ovat aina Hakkaraisen mukaan pinnalla aina kesäisin.

– Ihmiset muodostavat pukeutumisen alakulttuureja, joissa kaikilla oma (pysyvä) tyylinä, kuten esimerkiksi rock-kasarimuoti.

Entä mitä ovat katumuodin klassikot ja kulmakivet, joista kaupan sivuilla puhutaan?

– Vaatteet liittyvät nuorisopukeutumiseen ja populaarikulttuuriin. Ne ovat esimerkiksi farkkuja, tennareita ja urheilumuotiliitännäisiä kuten vintage-Adidasta tai -Nikea.

Vintage-asiakkaiden tavoittaminen vie aikansa

Ensimmäinen puoli vuotta on Hakkaraisen mukaan kulunut mukavasti, osittain uudelle yrittäjälle myönnetyn starttirahan turvin.

– Odotan vielä kasvua ja oman asiakaskunnan muodostumista.

Korona-ajallakin on ollut oma vaikutuksensa kaupan vastaanottoon.

Tärkeimpänä asiana Hakkarainen näkee sen, että hän pystyy tavoittamaan vintagea vaalivat ja arvostavat ihmiset.

– Se on oma tietynlainen asiakaskuntansa. Meneehän siinä tavoittamisessa aikansa. Somessa etsitään paljon vintagea ja siellä seurataan paljon tällaisia tilejä. Sitä kautta saa hyvin näkyvyyttä.

