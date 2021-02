Oletko kokeillut avantouintia? – Laji on taas muodissa, mutta on se vetänyt nuoria ennenkin

Avantouinti on tehnyt tänä talvena uutta tulemista etenkin nuorten keskuudessa.

Ylen verkkosivuilla kerrottiin torstaina, että ”entinen vanhan kansan harrastus on kokenut nuorennusleikkauksen, kun some notkuu avantouintisisältöä”, ja että avantouintiseuroissa on tunkua.

Mielestäni siinä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä, että nuoret kokeilevat avantouintia.

Kokeilin sitä itsekin nuorena opiskelukavereiden innostamana. Muutama joogaharrastaja oli hurahtanut lajiin, ja pitihän sitä minunkin sitten testata. Siihen aikaan vaan ei tehty somepäivityksiä.

Se, että avantouinnista on tullut buumi juuri nyt, johtunee siitä, että koronan takia ei ole oikein muutakaan tekemistä ja toisaalta ehkä myös siksi, että on kunnon pakkastalvi ja paikkoja, missä harrastaa.

Hämeenlinnassakin on ainakin neljä paikkaa: Ahvenistolla, Aulangolla, Hauholla ja Iittalassa Äimäjärvellä. Edes saunojen sulkeminen koronan takia ei näytä estävän todellisia syväharrastajia.

Mutta mikä saa ihmiset hurahtamaan?

Avantouinnin terveysvaikutuksista ei ilmeisesti ole täysin täsmällistä tietoa, mutta on heitäkin, jotka sanovat, että kaikki krempat jäävät avantoon.

Väittävät, että avantouinti koukuttaa. Sitä on verrattu käänteiseen ryyppyreissuun, jossa ”olo on ensin aivan kamala ja sen jälkeen mitä mahtavin”.

Oma kokemus oli sen verran extreme, että se jäi kieltämättä mieleen.

Muistan, että ajatus jääkylmästä vedestä puistatti, mutta jostain sain sen verran rohkeutta, että pystyin kampeamaan itseni saunan lämmöstä hyiseen veteen.

Jo parista pulahduksesta tuli sama tunne, kuin olisi saunonut ja uinut koko päivän: raukea, väsynyt mutta hyvä olo koko kroppaan.

Mitään riippuvuutta ei siitä kuitenkaan päässyt syntymään. Olen sen verran kylmänarka, että mukavuudenhaluni vei voiton jälkitunteesta.

Ilmeisesti koukuttuminen on yksilöllistä. Olen pari kertaa kokeillut myös Aulangon kylpylän kylmävesiallasta. Jälkitunne on sama, mutta kokemus astetta laimeampi, sillä ympäriltä puuttuu luonto.

Loistavan jälkifiiliksen lisäksi ehkä juuri luonto tekee avantouinnista sen oman juttunsa.