Oliivijäätelöä ja muita italialaisia herkkuja – Torin kulmassa pääsee makumatkalle koko kesän ajan

Tänä keväänä Hämeenlinnaan on avattu italialainen jäätelöbaari Il Duo.

– Il Duon on perustanut napolilainen ystäväni, joka on valmistanut jäätelöä jo 30 vuotta Italiassa. Suomessa hän on tehnyt jäätelöä viisi vuotta. Viime talvena hän pyysi minut mukaan jäätelöprojektiin, kertoo paikan omistaja Maurizio Marziantonio.

Italialaisia herkkuja

Il Duolla on tällä hetkellä useita myyntipaikkoja Suomessa. Laktoositon ja gluteeniton artesaanijäätelö valmistetaan Loviisassa italialaisista ja suomalaisista raaka-aineista.

– Päädyimme Hämeenlinnaan, kun kuulimme jonkun puhuvan samassa paikassa aiemmin olleesta italialaisesta jäätelöbaarista. Ystäväni kävi katsomassa tilaa, jonka jälkeen perustimme paikan, Marziantonio kertoo.

Marziantonion vaimo on myös kotoisin Riihimäeltä, ja Hämeenlinna on tullut heille tutuksi mökkimatkoilla Pälkäneelle.

Jäätelö on Il Duon päätuote Hämeenlinnassa, mutta tarjolla on myös muita italialaisia herkkuja kuten omaan taikinaan tehtyjä vohveleita ja pirtelöä.

– Erikoisuutemme on Umbriasta suoraan tuottajalta tuotu neitsytoliiviöljy, josta valmistamme myös oliiviöljyjäätelöä, jota saa ainoastaan Hämeenlinnasta, Marziantonio sanoo.

– Myymme myös italialaista kahvia, jonka jauhamme Napolista tuoduista kahvipavuista, hän jatkaa.

Neljä työntekijää

Italialainen Marziantonio asuu tällä hetkellä Espoossa vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa.

– Olen kotoisin Umbriasta Orvietosta, joka on vanha etruskien kaupunki Italian maaseudulla. Orvietolla on pitkä keskiaikainen historia sekä kuuluisa katedraali Duomo di Orvieto, Marziantonio sanoo.

– Suomeen päädyin ystäväni mukana avaamaan Helsinkiin uutta italialaista ravintolaa. Olen toiminut kokkina jo 25 vuotta, hän jatkaa.

Il Duo Hämeenlinnalla työskentelee tällä hetkellä neljä työntekijää. Jäätelöbaari on auki säävarauksella joka päivä kesäkauden ajan.