Oman paikan pohdinta johti Marjo Juutilaisen uudelle polulle – Etsiessään apua itselleen hän löysi samalla oman juttunsa

Marjo Juutilaiselle paluu juurille Hattulaan oli kovempi paikka kuin hän alkuun uskoi.

– Ensimmäinen vuosi oli tosi rankka. Se oli laukaiseva tekijä siihen, että aloin miettiä, mitä elämältä haluan, Juutilainen kertoo.

”Suoritin äitiyttä”

Helsinkiläisperheen muuttopäätös kypsyi, kun kolmilapsisen perheen kuopus vuonna 2012 syntyi.

Juutilainen jatkoi 2007 alkanutta kotiäitiyttään ja irtisanoutui keikkatyöstään sairaanhoitajana.

– Täällä ihmettelin, että missä ihmiset olivat. Kaipasin Helsinkiä. Myös omat ahdistavat muistot nuoruudesta Hattulassa alkoivat nousta esiin.

Hän myös huomasi vaativansa itseltään liikaa, kun asiat olisi voinut hoitaa helpomminkin.

– Saatoin esimerkiksi viedä esikoisen kerhoon kävellen niin, että mukana olivat sekä 2-vuotias että vauva vaunuissa, käydä samalla reissulla tekemässä isot kauppaostokset, palata kotiin tekemään ruoan, lmettää vauvan ja palata taas pienempien kanssa kerholaista hakemaan.

– Nautin kotiäitiydestä, mutta ymmärtämättäni suoritin sitä. En osannut huolehtia omasta hyvinvoinnistani.

Oman paikan etsintää

Juutilainen haki omaa ammatillista paikkaansa Hämeessä. Hän toimi ensiapukouluttajana oman yrityksensä kautta vuodesta 2014.

Auttamistyö veti kuitenkin puoleensa. Niinpä hän aloitti ensiapukouluttajan työn rinnalla osa-aikaisen kouluterveydenhoitajan työt vuonna 2017.

Vakituinen kokopäivätyö ihmisten parissa kiinnosti, mutta sopivaa ei ollut tarjolla.

– Jo ensimmäisen vuoden jälkeen vahvistui, että muutto oli ollut oikea ratkaisu, mutta mieleeni jäi ajatus, etten löydä omaa paikkaani.

Mainos jäi mieleen

Jossain vaiheessa silmiin osui mainos tunnetun terapeutin ja kirjailijan Tommy Hellstenin koulutuksesta. Alkuun Juutilainen sivuutti sen, mutta jokin jäi kytemään.

– Keskustelin paljon mieheni kanssa tilanteestani ja kun sanoin hänelle kerran, että ”kiitos kun mentoroit”, ymmärsin, että siinähän se on – mentorointi – se oli mainittu siinä koulutuksessakin. Tein hakemuksen saman tien.

Kuin tulisi kotiin

Kaksivaiheinen Ihminen tavattavissa -koulutus kesti yhteensä neljä vuotta. Alun kaksivuotisessa kasvuohjelmassa kukin osallistuja kävi läpi oman elämänsä kipupisteet.

– Lähdin hakemaan koulutuksesta ensisijaisesti apua itselleni. Prosessin aikana vahvistui myös kutsumus terapeutin ammattiin, sillä koin kuin tulleeni kotiin.

Toiseen vaiheeseen sisältyi eri teorioiden opiskelua ja myös käytännön asiakastyötä.

– Ajatuksena on, että ihminen voi todella eheytyä, mutta se voi kestää. Se mikä on mennyt rikki vuorovaikutussuhteissa, voi myös eheytyä niissä. Esimerkiksi arvottomaksi itsensä kokeva voi löytää todellisen minuutensa ja oppia suojaamaan rajojaan.

Oma vastaanotto

Opiskeluaikanaan Juutilainen vastaanotti asiakkaita Tehdasvillassa Merventiellä. Viime syksynä hän avasi Parolaan Jaakonkujalle oman vastaanoton.

– Vasta viime vuoden lopulla uskalsin irtisanoutua terveydenhoitajan työstä.

Juutilainen pohtii, että kun hän aiemmin määritteli itsensä tekemisen kautta, nyt tärkeintä on se, mitä on.

– Tavallaan löysin paikkani, kun en enää ”yrittänyt mitään”.

Ihmisenä ihmiselle

Ihmiset hakevat terapeutilta muun muassa tukea vanhemmuuteen sekä apua parisuhdeongelmiin, työssä jaksamiseen ja itsetuntemukseen.

– Usein toistuvia teemoja ovat riittämättömyyden ja arvottomuuden kokemukset sekä häpeä.

Ihminen tavattavissa -terapiassa ajatuksena on, että terapeutti pystyy kohtaamaan asiakkaan omana itsenään, kuuntelijana ja keskustelijana.

– Jokaiselle on tärkeää nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen. Keskustelu on luottamuksellisen suhteen rakentamista, se on ihmissuhde, jossa ollaan ihmisenä ihmiselle.