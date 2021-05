Mielipide: Mitä järkeä on siinä, että Matin Saunan edustalla saa syödä ja juoda, mutta Kaurialan stadionin katsomoon ei pääse?

Simo Salminen lauloi aikanaan Rotestilaulussaan, että ois taas kirveellä töitä. Samantapaisia ajatuksia tulee, tosin kuvainnollisesti, mieleen, kun seuraa erilaisia rajoitteita pandemiaan liittyen.

Olen seurannut tiiviisti jalkapalloa monta vuosikymmentä niin maajoukkue- kuin seuratasolla. Valmensinkin junnuja silloin kun perustettiin HJS. Olen toki iloinen menestyksestä kaikilla tasoilla ja odottanut EM-kisa matkaa Pietariin jo vuoden päivät, senkin kaataa korona.

Lauantaina alkaa kakkosen sarja Kaurialan stadionilla. Millään ei järkeeni mahdu ettei avonaiseen urheilupyhättöön saa ottaa kuin kymmenen, luit aivan oikein, 10 katsojaa. Vanha sanonta on, että futis on parasta paikan päällä ja se on harvinaisen totta.

Viime keväänä istuimme katsomossa maskit naamalla ja kahden metrin turvavälein. Kentällä on kaksi katsomoa vastakkain ja niiden välissä kaarteissa jne. vapaata tilaa vaikka kuinka.

Kuitenkin on mahdollista entisen Matin Saunan edustalle rakentaa terassi ruokailua ja juomista varten 200 hengelle. Juodaanko tai syödäänkö maskit kasvoilla kahden metrin turvavälein, no ei varmasti.

Kaikkensa yrittävä seura myy nyt ruokailumahdollisuutta, joka on hieno idea, koska jostain pitää rahat riipaista. Valvooko joku aidan takana ottelua seuraavia katsojia. Uskoisin, että ei.

Steelersin ja HPK lentopallon kausikortit menivät hyväntekeväisyyteen, kun halleihin ei saanut ottaa katsojia. Sen vielä jotenkin ymmärrän kun on kyseessä sisätila, mutta ettei ulos, huh huh.

Toivon lämpimästi, että epäsuhta ratkeaa vielä ennen kuin kausi on ohi. Seuraamista en jätä, sillä kaikki urheilu ja kulttuuri on: Parasta paikan päällä!

Jarmo Vainio

valtuutettu (kok.) ja fani

Hämeenlinna