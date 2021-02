Otto Kanervan perhe joutui karanteeniin – Vanhin poika oli eristyksessä omassa huoneessaan

Teatterimiehen elämässä on koronan tuomia käänteitä riittänyt. ja tilanteet vaihtelevat päivittäin.

Poltinaholla asuva Otto Kanerva heiluttaa kättään ikkunan takaa. Koko perhe on karanteenissa, kun 20-vuotias vanhin poika Turo sairastui koronaan.

– Oireet olivat hirveän lieviä, pientä flunssaisuutta jopa ilman kuumetta. Jossain vaiheessa oli voimakasta yskää. Saimme tiedon positiivisesta koronatestistä 7. helmikuuta ja Turo oli sen jälkeen eristyksessä omassa huoneessaan, Kanerva kertoo.

Pelisäännöistä sovittiin perheen kesken nopeasti. Toipilaan ateriat ja välipalat jätettiin oven taakse ja tyhjät astiat vietiin suojahanskat käsissä suoraan pesualtaaseen.

– Asiat huudeltiin oven läpi ja kun Turo kävi wc:ssä tai kylpyhuoneessa, hän puki maskin naamaansa ja desinfioi kaikki pinnat.

Nuoren miehen eristys loppui kahden selkeästi oireettoman päivän jälkeen.

– Ensin meille ilmoitettiin, että perheen tulee olla karanteenissa 3. maaliskuuta saakka, mutta myöhemmin tuli tieto, että ylilääkäri soittaa ensi viikolla ja tilannetta tarkastellaan silloin, Kanerva sanoo.

Isovanhemmat apuna

Ruokakauppojen kotiinkuljetuspalvelut ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja, eikä toimitus välttämättä onnistu päivän tai pari varoitusajalla.

– Ensin syötiin tietysti pakastin tyhjäksi, mutta sitten isovanhemmat tulivat apuun. Me autoimme heitä, kun he olivat keväällä karanteenissa ja nyt he ovat jeesanneet meitä. Keskimmäisen pojan Pyryn kaverit ovat myös hakeneet meille ruokaa.

Koronatartunta oli asia, jota kolmilapsinen ja aktiivinen perhe osasi odottaa.

– Kyllähän se oli selvää, että kaikkihan me olemme jollain tavalla altistuneita. Oli väistämätöntä, että ennemmin tai myöhemmin joku meistä sairastuu, Kanerva tuumaa.

Pakollinen pysähtyminen

Millaiselta lähes vuoden kestänyt koronakurimus on tuntunut perheenisän kannalta?

– Liikuntaa on harrastettu ja ulkona touhuttu paljon, eikä toistaiseksi kukaan ole tullut hulluksi. Lasten puolesta ottaa päähän, kun nuoruuden tärkeät riitit, kuten vanhojen tanssit ja penkkarit jäävät väliin.

Omissa oloissa pysyttely on lähentänyt perheen jäsenten välejä entisestään.

– Nyt eletään normaalia, tasaista arkea, jossa koko porukka on kasassa. Itsekin huomasin, etten oikeastaan ole viimeiseen 20 vuoteen pysähtynytkään kunnolla, Kanerva pohtii.

Raumalla kovat tartuntaluvut

Kulttuuriala on koronarajoitusten myötä ehkä pahimmassa ahdingossa kuin koskaan.

Kanerva pyörittää Hämeenlinnan Uutta Kesäteatteria ja omaa Iltama-ohjelmatoimintayritystään sekä toimii Rauman teatterin taiteellisena johtajana.

– Raumalla koronalle menetettiin täysin yksi musiikkikomedia. Pirtumiehet-esitys siirrettiin naftaliiniin odottamaan parempia aikoja.

Teatterin talous on kuitenkin vakaalla pohjalla. Jos korona hellittää, Raumalla voidaan selvitä kuivin jaloin.

– Käänteet ovat kuitenkin päivittäisiä. Sataman kautta Raumalle pullahtivat isot tartuntaluvut, joten tällä hetkellä henkilökunta työskentelee etänä.

Kesällä kaikki tai ei mitään

Kesäteatteri on Kanervan omien sanojen mukaan lähtötelineissä.

– Ollako toiveikas vai ei? Elinkeinoministeri on puhunut tapahtuma-alan takuurahasta ja sitä odotellaan.

Kaupunginpuiston musiikkinäytelmän osalta edetään pohjalta kaikki tai ei mitään.

– Kun mukana on elävä orkesteri, niin 50 prosentin yleisölläkin tekisimme isot tappiot. Olen jopa miettinyt monologiesitystä, mutta tulisiko sellaista kukaan katsomaan, Kanerva kysyy.

Kolmanneksella palkasta

Iltama oy:n kiertäviä teatteriesityksiä pystyttiin viime vuonna tekemään jonkin verran, kun työryhmä suostui työskentelemään kolmanneksella palkasta. Silti liikevaihto putosi 80 prosenttia edellisvuodesta.

– Olemme tehneet yhteistyötä Karanteeniteatterin kanssa, ja Saikkua, kiitos -sarjan kolme osaa ovat katsottavissa striimauksina. Naurua kolmannella -esityksen tallennus on tulossa, Kanerva sanoo.

– Striimaukset ovat sentään jotakin ja pitävät esitykset hereillä. Olen yllättynyt iloisesti, kuinka paljon ihmiset käyvät niitä katsomassa.