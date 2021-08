Uudenlainen musiikkiklubi polkaistaan käyntiin Hämeenlinnassa – Tarkoitus on nostaa esiin paikallisia musiikintekijöitä

Pääkirjastossa starttaa syyskuussa uudenlainen musiikkiklubi.

Avolava-klubi on tarkoitettu ennen kaikkea paikallisille lauluntekijöille.

Klubia isännöivät Kassun Jameista tutut rumpali Anssi Sipola ja kitaristi Timo Seppälä. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on vahvasti toiminnassa mukana.

– Klubi on tarkoitettu aloitteleville tai jo nimeä saaneille musiikintekijöille, joilla on jokin kytkös Hämeenlinnaan, Sipola sanoo.

Estradi oman musiikin tekijöille

Ryhmä korostaa, että klubi on yhteistyön tulos. Kassun Jameissa Sipola ja Seppälä olivat jo pidemmän aikaa pyöritelleet ajatusta alueen laulutekijöille tarkoitetusta klubista. Sopiva paikka vain puuttui.

– Timo Seppälällä ja Anne Tammisella on iso rooli paikallisen jamikulttuurin luomisessa, Sipola pohtii.

Klubin alkutahdit lyötiin viime vuodenvaihteessa, kun Sipola kävi remontoidussa pääkirjastossa ensi kertaa.

– Mediahuone teki vaikutuksen. Se on intiimi, pieni tila, ja heti syntyi ajatus, että täällä olisi mahtava järjestää konsertteja.

Kirjaston ydintoimintaa

Kirjasto lähti heti mukaan yhteistyöhön.

– Tämä on kirjastolle parasta toimintaa. Idea on lähtöisin asiakkailta, se edistää kulttuurista vuoropuhelua sekä tarjoaa harrastusmahdollisuuksia, kirjaston musiikkipalveluista vastaava informaatikko Ilkka Marjanen kehuu.

Kaupunki myönsi rahoitusta toiminnan pyörittämiseen. Myös esiintyjille maksetaan korvaus.

– On mahtavaa, että tätä pystytään tekemään ammattimaisesti. Meillä on myös house-bändi, jos artisti haluaa taustabändin mukaan, Seppälä sanoo.

Vaihtoehtoja eri kokoonpanoille

Pääkirjastossa on esiintyjiä varten kolme erilaista tilaa, Avolava, Kirjastotori sekä Mediahuone, jotka kaikki sijaitsevat alakerroksessa.

– Meillä on hyvät tilat, ja on loistavaa, että ne saadaan käyttöön ja niihin saadaan elämää, jatkaa Marjanen, joka on myös tiiviisti mukana tapahtumien järjestämisessä.

Tiloja käytetään vallitsevien rajoitusten sekä bändin koon mukaan.

– Mediahuone sopii pienemmille kokoonpanoille, Kirjastotori tai Avolava isommille, Seppälä luonnehtii.

Kaikille avoin tapahtuma

Klubi järjestetään aina kerran kuukaudessa joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona kello 18.

Tapahtuma on ikärajaton, maksuton ja kaikille avoin.

Avolava-klubeja markkinoidaan kirjaston omissa kanavissa sekä Musiikki Hämeenlinna -Facebook-ryhmässä. Kaikki konsertit myös striimataan, joten ne on katsottavissa kotisohvilta.

Artistit on jo buukattu joulukuuhun asti.

– Kriteerinä on, että musiikki on omaa ja tekijä itse uskoo siihen. Jatkossa paikkoja voi kysellä Seppälän tai Marjasen kautta ja aina voi tulla nykäisemään hihasta kadulla, Sipola vinkkaa.

Avolava-klubi starttaa 1. syyskuuta. Silloin lauteille nousee hämeenlinnalaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Jere Ijäs.