Paikallinen Hope sai ison rahalahjan – Joululahjakeräys vähävaraisille lapsiperheille on parhaillaan käynnissä

Lapsiperheille apua jakava Hope Hämeenlinna sai 18 000 euroa Hauhon Säästöpankkisäätiöltä. Lahjoituksen vastaanottivat tiiminvetäjät Kati Ketola ja Kati Sipilä kauppakeskus Tavastilan joulunavauksessa.

– Lahja tuntuu tosi hienolta ja hyvältä. Summa on iso ja menee varmasti tarpeeseen. Käyttökohteita kyllä löytyy, he sanovat

Hopelaisten mukaan tuen tarve on korona-aikana entisestään kasvanut, mutta vastaavasti ihmiset ovat kiitettävästi myös heränneet auttamaan.

– Nyt kun meillä on joulukeräys menossa, on ollut kiva huomata, että toiveet menevät hyvin eteenpäin ja lahjoja tulee sitä kautta. Säätiön lahjoitus kohdennetaan varmaan suurimmaksi osaksi ruoka-apuun, joka on tullut meille uutena toimintamuotona, Ketola ja Sipilä kertovat.

Säätiöltä tukea muillekin

Hauhon Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Jukka Kuivaniemi kertoo säätiön halunneen oma-aloitteisesti tukea aatteetonta, vähävaraisia lapsia auttavaa toimintaa. Tavallisesti se myöntää rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin hakemusten perusteella.

Hauhon ja Rengon Säästöpankkisäätiöt lahjoittavat lisäksi 8 000 euroa Lentiskerho ry:lle koronan vastaisiin ja ennaltaehkäisevän toimiin sekä Zapwaylle matalan kynnyksen harrastetoimintaan.

Vapaaehtoisvoimin pyörivällä Hämeenlinnan Hopella on jouluavun piirissä reilut 300 perhettä, ja kaikkiaan yhdistykseltä saa apua 700–800 lasta.

Hopen kuusia useissa paikoissa

Hopen joulukeräys jatkuu Hämeenlinnan seudulla 13.12. asti. Eri paikoissa on joulukuusia, joiden oksille on ripustettuna lahjatoiveita.

– Joka kuuseen on viety 50–60 toivetta, ja joitakin on jo täydennettykin. Myös nimeämättömiä paketteja voi tuoda kuusen juurelle, niillekin löytyy varmasti vastaanottaja, sillä koko ajan saamme uusia avunpyyntöjä, Ketola ja Sipilä kertovat.

Hopen joulupuut sijaitsevat Aulangon kylpylässä, Parolan ja Kaurialan Kotipizzoissa, Viola & Maxissa Tavastilassa, Tanssikoulu TR-studiossa, Kukkakimarassa Tuulosessa ja kirpputori Aarreaitassa. Hämeensaaren Citymarketissa on kuusi, jossa on toiveita ruokalahjakorteista.

Hopelle voi viedä lahjoituksia myös yhdistyksen omiin tiloihin rautatieaseman eteläsiipeen 3.12. ja 17.12. kello 18–19.