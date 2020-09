Paikallinen naisporukka on palvonut laulaja Kari Vepsää jo kohta neljännesvuosisadan – "Parhaimpina aikoina keikoille mentiin kolmekin kertaa viikossa"

Laulaja Kari Vepsän musiikki soljuu kerrostaloasunnossa Kaurialassa. Seinillä on julisteita ja kuvia, ikkunalauta on peittynyt miehen levyihin. Innokas puheensorina täyttää huoneen, kun Leila Hellsten , Seija Kauppinen ja Ursula Koivukangas pääsevät vauhtiin.

– Kun Kari Vepsä voitti Syksyn sävelen 1996, siitä se lähti, Hellsten tuumaa.

Kukin naisista oli tahollaan ihastunut laulajaan. Porukan yhteinen fanittaminen sai alkunsa keikasta Hämeenlinnan Vaakunassa seuraavana vuonna.

– Vaakunassa oli kaareva esiintymislava ja olimme kaikki kolme siinä ihan edessä. Olimme toisillemme entuudestaan osittain tuttuja ja Kari Vepsän fanitus oli se, mikä meidät yhdisti, Kauppinen muistelee.

Jopa kolme keikkaa viikossa

Siitä pitäen hämeenlinnalaiset ovat käyneet laulajan keikoilla yhdessä aina kun se vain on ollut mahdollista.

Ryhmä on kiertänyt yhdessä eri puolilla Suomea, parhaimmillaan neljänsadan kilometrin päässä Sievin Urjanlinnassa. Monet pikkupaikkakuntien tanssilavat ovat tulleet tutuiksi.

– Parhaimpina aikoina keikoille mentiin kolmekin kertaa viikossa, Leila Hellsten kertoo.

Perheissä innostus on aiheuttanut lievää nikottelua.

– Eksäni sanoi minulle, että ”sinä keräät autoon kilometrit”, hän jatkaa.

Välillä naiset ovat ottaneet myös lapsensa mukaan keikoille. Hellstenin poika Aki Rimpeläinen kertoo puhelimessa haastattelun yhteydessä oman näkökantansa:

– Se on äidin juttu, äiti tekee sitä mistä tykkää.

Fanituotteita joka lähtöön

Naiset kuuluivat laulajan faniklubiin niin kauan kuin klubi oli pystyssä, eli vuoteen 2006.

– Sieltä on ostettu erilaisia tuotteita, kuten näitä Onnenmaa-alushousuja, Kauppinen esittelee kiiltäviä pöksyjä. Yllään hänellä on samalla teemalla varustetut t-paita ja lännenhattu.

Fanituotteita – kaulahuiveja, t-paitoja, sateenvarjoja, tyynyjä sekä nimikirjoituksella varustettuja kortteja ja julisteita – on kertynyt naisille suuri määrä. Lisäksi heillä on lukuisia laulajan levyjä, kasetteja, valokuvia ja leikekirjoja.

Kari Vepsä tunnetaan laulutaitojensa lisäksi hevosenkouluttajana, joka pitää hevostaitokursseja eri puolilla Suomea. Fanit ovat käyneet myös lähialueen talleilla ja jopa Vepsän omalla tilalla Karkkilassa asti katsomassa hänen kurssejaan, vaikka eivät itse hevosia harrastakaan.

– Minulla on hänen hevoskirjansakin – kaikki, mitä Kari Vepsä on tehnyt, on hommattu, Hellsten sanoo.

Kaikkein rakkaimpia ovat kuitenkin keikoilta otetut valokuvat, joissa itse kukin poseeraa idolinsa kainalossa.

– Olen teettänyt omista valokuvistani muun muassa tyynyliinoja ja mukeja. On ollut puhetta, että jos joskus teettäisin pussilakanan vielä, hän jatkaa.

– Aluslakana olisi vielä parempi! Kauppinen räväyttää, ja koko ryhmä remahtaa nauruun.

Lämminhenkinen idoli

Jo eläkkeellä oleva porukka suhtautuu fanitukseensa huumorilla. Naiset kuitenkin vakavoituvat, kun heiltä kysytään, mikä laulajassa oikein kiehtoo?

– Se on tuo musiikki, siitä saa voimaa ja se rauhoittaa, Hellsten miettii.

– Vepsällä on hyvä ääni ja onhan hän komea ja charmikas. Hän on myös lämminhenkinen ja ystävällinen, Kauppinen jatkaa.

– Eikä ole ylpeä, Koivukangas perustelee, ja muut nyökyttelevät.

– Vepsä ottaa fanit faneina. Hän ei kulje pää pilvissä, Hellsten kiteyttää.

Fanittaminen jatkuu edelleen

Vepsän Vaakunan keikasta on kulunut jo lähes neljännesvuosisata. Laulaja on jo 68-vuotias, mutta keikkailee yhä. Seuraavaksi ryhmä suuntaa auton keulan kohti Karkkilaa, jossa Vepsä pitää hyväntekeväisyyskirkkokonsertin.

– Nyt on harvinaisen pitkä aika, ettei olla nähty Vepsää porukassa, viimeksi varmaan vuosi sitten keväällä. Itse kävin laivalla vielä tämän vuoden tammikuussa, Koivukangas pohtii korona-aikaa.

Hellsten ja Kauppinen ovat laulajan Facebook-kavereita. Naiset kertovat, että tähänkin juttuun he ovat kysyneet idoliltaan luvan. Myös Vepsän vaimo on antanut fanittamiselle siunauksen.

– Pistin Karille juuri kuvan, ja sieltä tuli peukku, Hellsten sanoo.

Fanittaminen jatkuu edelleen.

– Keikoilla käydään niin kauan kuin Kari Vepsä keikkailee.

