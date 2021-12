Paikallista porinaa: Huutava pula sosiaalityöntekijöistä jatkuu – Lastensuojelun henkilöstöön on panostettava kunnolla

Huutava pula lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä jatkuu Hämeenlinnassa edelleen.

Yksi sosiaalityöntekijä vastaa 40 lapsen asioista avohuollossa ja jopa 72 lapsen asioista sijaishuollossa, mikä on kauhea luku. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on pulaa muuallakin.

Hallitus yrittää ratkaista sosiaalityötekijöiden määrää koskevan ongelman lakimuutoksella. Muutosehdotuksen mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi olla vuosina 2022–2023 vastuullaan enintään 35 lasta. Vuodesta 2024 alkaen mitoitus olisi 30 lasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden.

Riittääkö tämä lakimuutos sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelman ratkaisemiseen?

Etsittävä rohkeita ratkaisuja

Minun mielestäni pelkällä lakimuutoksella emme voi ratkaista tätä ongelmaa, joten on etsittävä muita rohkeita ratkaisuja, kuten sosiaalityötekijöiden palkan korottaminen.

Keravan kunta on tehnyt oikean päätöksen korottaa kaikkien sosiaalityöntekijöiden palkkoja 400 eurolla. Myös Hämeenlinnan kaupungin on puututtava tähän saatavuusongelmaan mahdollisimman pian ottamalla Keravasta mallia.

Se on kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun näin saadaan myös lisää työntekijöitä perheineen Hämeenlinnaan. Muuten on pian liian myöhäistä, jos emme saa nykyisiäkään sosiaalityötekijöitä pysymään töissä.

Kulttuurierot huomioitava

Lastensuojelu siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 2023. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei sote-uudistus ole mikään kaikki ongelmat ratkaiseva taikasauva, joten on etsittävä oikeita ratkaisuja, muuten lastemme hyvinvointi vaarantuu uhkaavasti lähitulevaisuudessa.

On kiistatonta, että lastensuojelun asiakkaina on usein myös ulkomaalaistaustaisia ja ”lastensuojeluviranomainen” on monille ulkomaalaistaustaisille pelottava sana.

Minusta olisi äärimmäisen tärkeää, että kaikille suomen ulkopuolelta tulleille perheille tarjottaisiin kattava infopaketti lastensuojelun tehtävistä ja toimintatavoista.

Tärkeää olisi ottaa kulttuurivivahteet huomioon lastensuojeluasioiden käsittelyissä. Näin voitaisiin jopa vähentää lastensuojelun asiakkaiden määrää.

Olen myös sitä mieltä, että lastensuojelun toimintatapoja ja toimenpiteitä on muutettava ja perheen asemaa ja vastuuta lapsistaan on vahvistettava.

Toivotan teille kaikille rauhallista ja onnellista uutta vuotta 2022!