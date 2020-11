Paikallista porinaa: Hyvä, ettei veroja nostettu – Hämeenlinnan talousarvio on tasapainoinen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien pitämisen ennallaan, maanantain pitkässä talousarviokokouksessa. Vaikka verokeskustelu valtuustossa oli lopulta melko yksituumaista, oli takana pitkä tie keskusteluja, neuvotteluja ja poliittista vääntöä.

Lopputulos on kaikkien kannalta hyvä. Kokoomus vastusti veronkorotusta johdonmukaisesti kaikissa yhteyksissä. Kaupunginhallituksessa veronkorotuksesta äänestettiin yhden äänen erolla. Myös keskusta ja perussuomalaiset olivat veronkorotusta vastaan.

Hämeenlinnan valtuusto ei halunnut kasvattaa ihmisten verotaakkaa. Tuloveron korotuksen merkitystä tosin vähäteltiin, minusta harmillisella tavalla. Tuloveron nosto rankaisee aina ahkeruudesta.

Alkuperäinen esitys talousarvion pohjalla oli peräti prosenttiyksikön veronkorotus. Kahden keskipalkkaisen aikuisen perheelle tämä olisi yli 700 euroa lisämaksettavaa vuositasolla – iso raha harrastuksiin, kotiin tai lomailuun olisi viety perheiltä pois. Onneksi näin ei käynyt!

Veronkorotusten aika on ohi. Tulevaisuudessa verotus on saatava laskemaan. Valtuutettujen joukossa oli myös meitä, jotka olisimme tahtoneet laskea veroja piristysruiskeena Hämeenlinnan elinvoimalle.

Olisin mielelläni esittänyt veroprosentin laskemista, edes 20,75 prosenttiin, vuoden 2019 tasolle. Politiikka on kuitenkin kompromisseja. On hyvä, että veroprosentti pysyi neuvottelujen kautta ja valtuuston tahtotilan myötä ennallaan.

On ollut huolta vuoden 2021 budjetin alijäämästä. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaupunkimme tulos kuluvalta vuodelta saattaa olla jopa ylijäämäinen. Valtio on tukenut koronatilanteessa kuntia avokätisesti ja ottanut taloudellista taakkaa kannettavakseen. Myös vuosi 2021 saattaa päättyä lähelle nollatulosta.

Ennustaminen on poikkeuksellisen vaikeaa. Tiedossa kuitenkin on tuloeriä, jotka tulevat vähentämään talousarvion alijäämää tai jopa poistamaan sen. Sitä suuremmalla syyllä on oikein, ettei veroja nostettu ”varmuuden vuoksi”. Olisimme pärjänneet myös viime vuoden 20,75 prosentin verotasolla.

Kaikista valtion taloudellisista koronatoimista tärkeimpiä ovat minusta suunnitelmat laajentaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.

Toivon, että tämä viisas valtion toimi jää pysyväksi. Jos kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on suurempi, vähenee paine ahkeruudesta rankaisemiseen eli kunnallisveron korotuksiin ja toisaalta paine tehdä yritysmyönteistä, aktiivista elinkeinopolitiikkaa kasvaa.