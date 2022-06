Paikallista porinaa: Isoa kalaa koukkuun vai pienten purojen kautta?

Isoa kalaa kannattaa pyytää on lause, jolla on Hämeenlinnassa perusteltu niitä elinkeinohankkeita, joissa tavoite on ollut ison yrityksen sijoittuminen tai perustaminen Hämeenlinnaan.

Elinvoiman kehittämistä käsiteltiin Hämeenlinnan valtuuston kesäkuun kokouksessa ja äänestysten kautta päädyttiin alkuperäisen esityksen mukaiseen jaostoratkaisuun.

Keskustelu elinvoiman hallinnollisesta mallista oli kiivasta ja kovin varmoja oltiin puolin ja toisin siitä, millä hallinnonmallilla elinvoimaa syntyy.

Elinvoimajaoston toimivalta kirjataan kaupungin hallintosääntöön, jonka valtuusto hyväksyy loppuvuodesta. Toivottavasti keskustelu asian sisällöstä tulee olemaan yhtä rikasta kuin mitä keskustelu hallinnon muodoista oli.

Elinkeinoyhteistyö tullee olemaan yksi jaoston tehtävistä. Hämeenlinnan kaupungin hallinto kulkee samoja latuja kuin kuntahallinto yleensäkin.

Viisitoista vuotta sitten uskottiin vahvasti yhtiöihin ja elinkeinoyhtiö oli päivän sana joka kunnassa. Nyt yleinen hallintomalli on erillinen lautakunta tai jaostomalli.

Tavoite on kuitenkin sama, saada meille vähän enemmän ja parempaa kuin muualla.

Elinvoima on laaja käsite. Erilaisissa elinvoimaa mittaavissa järjestelmissä ja indekseissä toistuvat kuitenkin aikalailla samat asiat.

Paljonko on asukkaita, onko ikärakenne ja huoltosuhde terve? Mikä on tulotaso, koulutustaso ja onko kunnassa tai alueella mahdollisuus kouluttautua?

Onko yrityksiä ja mikä on niiden liikevaihto?

Esimerkiksi WSP-konsulttiyhtiön ”Alueiden tutkimus 2021” -raportin tulevaisuuskuntoindeksitarkastelussa Hämeenlinna oli kymmenes keskisuurten kaupunkien sarjassa, johon oli luokiteltu kaikkiaan neljätoista kaupunkia.

Positiivista on, että erot kaupunkien välillä eivät olleet kovin suuria ja kiriminen on täysin mahdollista.

Miten lautakunta ja jaosto vaikuttavat mittarien ja indeksien takana oleviin asioihin ja onko elinvoima kuitenkin pienten osien ja pienten purojen summa, on mielenkiintoinen kysymys.

Kauhukuva kaikilla varmaan on, että kun se iso kala soittaa niin elinvoimatoimialajohtaja vastaa, että mielenkiintoista, mutta meidän lautakunnalla (jaostolla) on kokous vasta ensi kuussa, palataan asiaan silloin.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (kesk.), Hämeenlinna.