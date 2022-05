Paikallista porinaa: Kuinka hieno kaupunki meillä onkaan! – Lähiseudulta löytyy upeita vierailukohteita

Nyt keväällä peltotöitä tehdessäni traktorin radiosta on saanut kuulla useasti Neon 2 -bändin uutta kappaletta Pieninä palasina.

Ai vitsit, mikä tunnelma se onkaan ajella traktoria aurinkoisella pellolla ja laulaa mukana: ”On onni täällä pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa”.

Siinä sitä meinaa tulla ihan kosteus silmään, kun tätä kaikkea elämän hienoutta alkaa miettimään. Ja taas on vaikean viime vuoden jälkeen vahva usko maanviljelyyn. Tunto on taas sellainen, että tästä tulee mahtava vuosi!

Sama usko minulla on Hämeenlinnaa kohtaan.

Kaupunki kuhisee

Luonto alkaa olemaan kauneimmillaan. Samalla kaupunki herää eloon.

Tällä hetkellä käy kauhea kuhina, kun kahvilat, baarit, ravintolat ja kaiken maailman tapahtumat virittävät itsensä loistoon.

Hämeen Sanomissa 21.5. sai lukea, kuinka torillekin on tulossa uusi, uudenlainen ruokatoimija ja Hämeensaaressa esitellään polkupyörätrialia. En edes tiennyt, että siellä on mahdollisuudet sellaiselle harrastukselle. Kuinka hieno kaupunki meillä onkaan!

Valtava potentiaali

Etenkin tämä kesä tulee näyttämään minkälaisia askeleita Hämeensaari ottaa kesänviettopaikkana. Moottoritietä ajaessa etelän suunnasta Hämeensaari ja sen rannat ovat juuri ne ensimmäiset kiintopisteet, joihin mielenkiinto ja katse kiinnittyy.

Mikä valtava potentiaali meillä onkaan houkutella ihmiset vaihtamaan kaistaa nousemalla motarin liittymästä kauniiseen kaupunkiimme.

Itse en ole paljoa nykyisessä Hämeensaaressa liikkunut. Lupaan kuitenkin tänä kesänä siellä vierailla ja monessa muussakin itselle uudessa kohteessa.

Keidas Kymppitiellä

Nyt kun polttoaine on kallista niin on hyvä harrastaa matkailua lähiympäristössä. Tässä jo tunnin ajomatkan päässä on monta hienoa kohdetta, joissa ei ole tullut käytyä. Pikaruoka- ja isot ketjuravintolat voidaan nyt jättää vähemmälle.

Täytyy etenkin mainita Pyyttämön grillikioski 10-tien varressa, jossa viikonloppuna kävin. Sain siellä syödäkseni erittäin herkullisen hampurilaisaterian.

Kioskin ympärillä oli käynnissä kirpputori ja terassilla paistettiin lettuja. Voi vitsit mikä meininki, kun vielä luonto vihersi ja järvi kimmelsi auringosta.

Kallisarvoinen kesä

Haluankin haastaa kaikki tätä juttua lukevat käymään lähiseudun kohteissa, joissa olette käyneet harvoin tai ette ollenkaan.

Menkää keskustan ihmiset pitäjiin ja pitäjäläiset kaupunkikeskustaan tai miten vaan. Näin lammilaisena en voi olla vihjaamatta 18.6. pidettäviä Pellavamarkkinoita.

Nautitaan täysin rinnoin nyt tästä kesästä, sillä ei sitä pullotettua saa mihinkään.