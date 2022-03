Paikallista porinaa: Maatiloilla on edessä erittäin haastava vuosi – Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa kotimaisen ruoantuotannon tilaan

Kevään aurinko paistaa jo kauniina. Moni meistä on varmasti päässyt nauttimaan ihanista ulkoiluilmoista. Kevättä kohti mentäessä myös maatilojen toiminta lisääntyy voimakkaasti. Meillä täällä Hämeessä on hyvä olla, kun on pellot, järvet ja mäkiset maat.

Pari vuotta sitten, kun korona levisi maailmalla ja iski lopulta Suomeen, saatoimme pitää tilannetta omituisena. Nyt kuitenkin tuntuu, että poikkeusolot ovat saaneet taas ihan uudet mittasuhteet. Sota Ukrainassa heijastuu erittäin voimakkaasti myös tänne meille.

Erityisesti maatiloilla on edessä erittäin haastava vuosi. Yksi suuri muuttuja maanviljelyksessä on sää, mutta ennustettavuus on nyt erittäin vaikeaa hyvin monen muunkin asian suhteen.

Viljelijälle vain pieni osuus

Esimerkiksi lannoitteiden ja polttoöljyjen hinnat ovat nousseet ennätysmäiselle tasolle ja on ollut spekulaatioita, että tuleeko joistain tuotantopanoksista saatavuusongelmia. Toistaiseksi saatavuutta on, mutta hinnat ovat nousseet roimasti. Tämä asettaakin kovia paineita ja riskejä tilojen toimintaa ajatellen. Mitä suuremmilla panoksilla pelataan niin sitä isommat ovat riskit.

Ja vaikka nyt toimitaankin isoilla panoksilla niin se ei tarkoita sitä, että onnistuessa olisi mahdollisuudet suuriin voittoihin. Vaikka joidenkin maataloustuotteiden hinnat ovat nousseet, niin silti viljelijälle jäävä osuus on kovin pieni. Riskit kasvavat, mutta lopullinen tulos aiempiin vuosiin verrattuna voi olla silti se sama tai paljon huonompi, mikäli olosuhteet eivät ole suosiolliset.

Tälle vuodelle täytyykin toivoa erittäin hyvää kasvukautta. Vettä ja lämpöä kaivataan oikeissa suhteissa hyvän sadon saavuttamiseksi. Teollisuudelta ja kaupalta tulee toivottavasti myös ratkaisuja maatalouden kannattavuuden lisäämisen eteen. Ruokaa on vaikea tuottaa, jos se, joka tekee eniten, saa vähiten.

Jokainen voi vaikuttaa

Meistä jokainen voi henkilökohtaisesti vaikuttaa kotimaiseen ruoan tuotantoon sillä, että suosii kotimaisia tuotteita. Jättäkää myös keskusliikkeiden omat brändituotteet hyllylle. Tämä ruoka on kilpailutettu keskitetysti kaupan toimesta niin halvaksi, että se heijastuu maatiloille asti. Suosikaa mieluummin muita kuin kaupan omia merkkejä.

Myös kuntien päättäjillä ja viranomaisilla on myös vastuu kotimaisen ruoan tuotannon tilasta. Kunnallisissa hankinnoissa tulisi suosia kotimaisia ja paikallisia tuotteita.

Nyt myös valtiovallan olisi hyvä puuttua korkeisiin energianhintoihin mahdollisimman nopeasti. Emme kaipaa mitään monimutkaisia ”kompensaatiokaavioita” vaan ihan yksinkertaisia keinoja, joilla kustannuksia saataisiin nopeasti alas. Esimerkkeinä voisi olla polttoaineverotuksen tai biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen keventäminen. Toimia tarvitaan pian, sillä ongelmat ovat täällä jo nyt!