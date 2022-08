Paikallista porinaa: Menneisyys kulkee aina mukanamme, ja se voi olla karukin – Haasteena on taata haavoittuvassa asemassa oleville turvallisempi lapsuus

Matkustan muistoissani Kankaan Kansakoulun pihamaalle, kotikaupunkiini Kouvolaan. Seison ”käsiväliojennuksessa” kaikkien alakoululaisten kanssa.

Yhtäkkiä tunnen potkun polvieni taakse. Yliliikkuvat niveleni notkahtavat. Pysyn pystyssä. ”Läskimooses! Ihrakasa! Liikkuva lihapulla!” Halveksivat huudahdukset kuulen vieläkin, tänään, 66-vuotiaana, korvissani.

Ei miulla ollut ketään, jolle kertoa. Arkiaamuisin lähdin kuuliaisesti kouluun, kiusattavaksi. Koulussa oli turvallisempaa kuin kotona. Kouluruokakin tuli pulpetille ajallaan.

Suomessa julistettiin Koulurauha 17.8.2022. Koulurauha-ohjelma on ”Made in Finland” -mallia. Se on levinnyt myös muihin Euroopan maihin.

Joensuulaisten oppilaiden kirjoittaman koulurauhan julistustekstin punainen lanka on lukuvuoden 2022–2023 teemaksi valittu ”Kaikille kaveriksi”.

Tekstin toinen kappale puhuu erilaisuuden hyväksymisestä. Suosittelen siuta lukemaan koko koulurauhaohjelman aineiston.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo lapsena luulleensa, että aikuiset eivät kiusaa. Tämän päivän lööppien ”ristiinnaulitsemistekstit” kertovat kiusaamiskulttuurin kärjistymisestä.

Olisiko meidän aikuisten syytä ottaa mallia lapsista ja nuorista?

Tänä kesänä, jos koska, olen kohdannut ennakkoluulotonta, kansainvälistä nuorisoa. Viimeeksi Amarillon terassilla. Kyllin lämmin kiitos siulle, iranilainen ” Sakke” ja teille, lempeät leidit.

Viisas lapsiasiavaltuutettumme aloittaa väitöskirjansa Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu johdannon kertomalla Kalevalan Kullervosta, Kalervon pojasta.

Kullervo oli poikkeava persoona, joka joutui toistuvasti kaltoinkohtelun, pilkanteon ja syrjinnän kohteeksi. Väinämöinen, vaka vanha, valistaa: ”Ei pidä koskaan jättää lasta huonolle hoidolle, tuhman tuudittajan armoille”. Ihmisen elämää ei voi koskaan erottaa siitä sosiaalisen todellisuuden kokonaisuudesta, missä hän elää arkeaan.

Lapsuuden maisemat kulkevat mukanamme aina. Lapsiystävällisen kaupungin suurin haaste on muuttaa haavoittuvassa asemassa olevien lapsien ja nuorten sosiaalista todellisuutta turvallisemmaksi, yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi ja ottaa vakavasti huomioon lisääntyvä lapsiperheköyhyys.

Kirjoittaja on valtuutettu (kd.), Hämeenlinna.