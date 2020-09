Paikallista porinaa: Miksi muka keskustaa pitäisi tiivistää?

Ajatus Hämeenlinnan ydinkeskustan tiivistämisestä on tupsahtanut ohjaamaan kaikkea kaupunkirakenteen suunnittelua. Täydennysrakentamisesta ei kuitenkaan ole valtuuston nimenomaista päätöstä eikä siitä ole käyty edes perusteellista poliittista keskustelua. Strategisen linjauksen aseman saaneessa Keskustavisio 2035:ssä asia vilahtaa, mutta koko visiohan on uudessa taloustilanteessa pakko avata ja korjata toteuttamiskelpoiseksi. Sinänsä Vision viihteellisyyttä osoittaa väite, että toriparkki olisi kymmenien kehittämisideoiden joukossa peräti viidenneksi tärkein. Kaikki tiedämme, minkälaisen tyrmäyksen kaupungin asukkaat mielipidekyselyssä antoivat.

Tiivistämisen on sanottu palvelevan keskustan elävöittämistä. On esitetty mielikuvituksellisia skenaarioita yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymisestä, mutta muutoin sitä, mitä tarkoitetaan elävöittämisellä, ei ole määritelty. Onko se öistä örinää vai päivittäistä pöhinää? Tuoko se töitä muillekin kuin poliisille, kadunlakaisijoille, terveysasemille ja sosiaalityölle? Korvaako se puut ja puistot betonilla, teräksellä ja lasilla? Hylkiikö se turvattomuudellaan ja melullaan ihmisiä, jotka mielellään pakenisivat Hämeenlinnaan suurempien kaupunkien ruuhkia?

Hämeenlinna on 200 tuhatta kertaa toriaan suurempi. Pitäisi uskoa, että todelliset vahvuudet matkailun edistämiseksi sijaitsevat muualla kuin torin laidassa, vaikka nähtävänä onkin pari vanhaa ja upeaa rakennusta. Tietysti kaikki toivomme, että ränsistyneet tavaratalot saavat tilalleen jotakin katseen kestävää. Jokainen todellisia matkailukaupunkeja nähnyt ymmärtää, ettei Hämeenlinna kuitenkaan voi laskea houkutusvoimaa niiden varaan. Sen sijaan olemme tänäkin vuonna nähneet tapahtumien tuovan torille todellista elämää.

On syytä huomata, että suunnitelma saada keskustasta entistä täydempi ja korkeampi on tähdännyt ennen muuta siihen, että parkkiluola osoittautuisi välttämättömäksi. Nyt, kun tämä paine on poissa, keskustan kehittämiseen voidaan asennoitua kokonaan uudelta pohjalta.

Täydennysrakentamisen kaikki vaikutukset tulee selvittää ennen kuin siihen tähtäävää kaavaa aiotaan tavoitella. Tiivistämisellä arvioidaan olevan ympäristöllisiä, terveydellisiä ja sosiaalisia haittavaikutuksia.