Paikallista porinaa: Nyt on kaupunkilaisten osallisuuden vuoro: Millaisen kaupunginjohtajan Hämeenlinna tarvitsisi?

Joulun alla molemmat kaupunginjohtajamme ilmoittivat jäävänsä eläkkeelle syksyn 2021 aikana. Tämä ilmoitus käynnisti keskustelun, niin mediassa kuin myös poliittisissa ryhmissä, vaikka varsinainen ero myönnetäänkin vasta helmikuisessa valtuuston kokouksessa.

Keskeisiä kysymyksiä tässä vaiheessa on miettiä, millaista johtajuutta Hämeenlinnassa tarvitaan tulevina vuosina? Myös valintakriteerit keskusteluttavat. Mikä osuus valittavan henkilön poliittisella taustalla on valintaan? Olisiko hyvä valita jatkossa johtaja määräaikaiseen pestiin jatkokausi optioilla? Näitä kysymyksiä onkin hyvä esittää juuri nyt, kun valintaprosessia aletaan valmistella.

On selvää, että 2020-luvun kaupungin johtaminen edellyttää vankkaa osaamista ja myös kokemusta, mitä koulutus ja työkokemus tuottavat parhaimmillaan. Siitä ei varmasti syntyne erimielisyyttä myöskään eri puolueryhmien kesken. Jotta valinta olisi vieläkin onnistuneempi, kannatan valinnan ensimmäisen vaiheen suorittamista anonyymisti.

Nyt on hyvä kirkastaa, mitä Hämeenlinna uudelta johtajaltaan odottaa. Millaisia arvoja me kaupunkilaiset pidämme tärkeinä ja miten ne tulisi näkyä kaupungin kehitystyössä? Kaupunginjohtajan rooli vaihtelee sen mukaan, mitä kukin kaupunki johtajaltaan odottaa ja millainen persoona johtaja itse on.

Kaupunginjohtajia on monenlaisia. Aktiivisia, näkyviä, määrätietoisia, visionäärejä, hyviä verkostoitujia, taustavaikuttajia, puurtajia, talousosaajia, rauhallisia, kiihkeitä, systemaattisia, kansainvälisiä, tahtojohtajia, tarkkoja, inhimillisiä, osallistuvia jne. Kaupunginjohtaja on moninaisen toimenkuvansa sisällä aina myös kaikkien kaupungin työntekijöiden esimies. Siksi tässä johtajuudessa tulee olla kykyä nähdä kaupungin työntekijä erilaisissa kaupungintehtävissä.

Virkasuhteen määräaikaisuus on varmasti tätä päivää ja onnistuneen työn jäljen jälkeen on varmasti aina mahdollisuus optiovuosiin. Toki määräaikaisuus valintatilanteessa voi vaikuttaa siihen, ettei vakituisesta työsuhteesta lähdetä helposti seikkailemaan uusiin mahdollisuuksiin. Ei ainakaan toiselta puolelta Suomea. Tämä voi karsia kokeneita hakijoita. Uuden kaupunginjohtajan toivoisi myös sitoutuvan kaupunkiimme ja tämä tapahtuu parhaiten tänne asettumalla ja oman elämänpiirin paikkakunnalle rakentamalla.

Valintaprosessi käynnistyy helmikuussa. Vanhalla valtuustokaudella prosessi etenee vaiheittain ja todennäköisesti uudelle valtuustolle jää varsinaisen valinnan tekeminen. Nyt on kaupunkilaisten osallisuuden vuoro. Millaista johtajuutta te haluatte Hämeenlinnaan ja millaiseksi kaupungiksi te haluatte kaupungin tulevaisuudessa kehittyvän? Olkaa yhteydessä meihin poliitikkoihin tai keskustelkaa aktiivisesti eri foorumeilla.