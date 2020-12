Paikallista porinaa: Nyt halutaan palvelukseen rohkea, sitkeä ja yhteistyökykyinen kuntapoliitikko

Oletko kiinnostunut yhteiskunnasta ja oman kaupunkisi asioista? Koetko, että juuri sinulla voisi olla sellaista osaamista ja näkemystä, mistä olisi hyötyä koko kaupungille? Tuntuuko sinusta, että sinulla olisi myös aikaa noin 6-15 tuntia viikossa kuntapoliittiseen toimintaan? Jos vastasit edelle esitettyihin kysymyksiin kyllä, olet valmis palvelukseen.

Juuri nyt kaikki poliittiset ryhmät hakevat ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Listat halutaan ns. täyteen ja niiden halutaan olevan myös mahdollisimman monipuolisia. Mitä kattavammin listalla on erilaisista taustoista tulevia ehdokkaita, sen parempi. Vaaleissa kukaan harvemmin pärjää yksinään vaan joukkueen koko ja kattavuus määrittelee lopullisen äänimäärän. Ja siitähän vaaleissa on kysymys. Hyvästä äänimäärästä.

Sinulla, hämeenlinnalainen, olisi nyt siis vientiä. Jos kiinnostuksesi heräsi, voit aloittaa sopivan viiteryhmän etsimisen omien arvojen pohtimisella ja sillä missä porukassa sinun arvosi resonoi puolueryhmän kanssa parhaalla aaltopituudella.

Arvot ovat meille ihmisille niitä asioita, joita pidämme tärkeinä ja puolustamisen arvoisina. Ne ohjaavat siten myös toimintaamme, emmehän halua toimia arvojemme vastaisesti. Puolueiden toiminnan lähtökohta on yhteiset arvot. Linjaeroja käsitellyistä asioista voi olla puolueen sisälläkin mutta arvopohja on yhteinen ja siksi tärkeä. Parhaiten pääset tutustumaan puolueiden arvoihin puolueiden nettisivuilla, mutta jos se tuntuu vaikealta, sinun kannattaa ottaa yhteyttä oman kuntasi poliittisten ryhmien edustajiin, vaikka meihin valtuustoryhmien puheenjohtajiin. Näin vaalien alla saat myös pienen tiivistelmän tulevien vaalien tavoitteistakin.

Oma kokemus politiikasta seuraajana on pitkä mutta tekijänä vasta tämän vaillinaisen valtuustokauden mittainen. Kuntapolitiikkaan mukaan lähteminen ei ole kaduttanut yhtään. Paljon tämä ottaa mutta samalla elämään tulee myös lisää mielenkiintoista sisältöä. Suuria yllätyksiä ei myöskään ole tullut mutta tuska on lisääntynyt. Niinhän se on, että tieto lisää tuskaa. Päättäminen ei olekaan ollut niin helppoa kuin kuvitteli. Valtaan sisältyy myös vastuu ja se on hyvä muistaa. Päättämään kuntapoliitikot kuitenkin valitaan ja siksi sinun on hyvä varautua siihen, että kuntapoliittiset prosessit ovat hitaahkoja ja varsin usein lopputulos on kompromissi.

Jos nyt innostuit ja alat kehitellä omaan kuntapoliittista vaalislogania, muista, että hyvästä kampanjasta huolimatta voi ensimmäisellä yrityksellä käydä niin, ettet pääse ”tuulettamaan” valtuustosalia. Valtuustotyö on kuitenkin yksi pieni osa kuntapoliittista työtä. Tätä työtä tehdään useissa muissa luottamustehtävissä, joilla voit aloittaa kuntapoliitikon uran. Innokkaita, näkemyksellisiä ja dialogiin pystyviä kuntapoliitikkoja tarvitaan. Nyt voisi olla sinun aikasi astua kuntapoliitikkojen joukkoon.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (sd.) Hämeenlinnasta.