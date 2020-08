Paikallista porinaa: Onneksi pian on vaalit! – Ehdokas kannattaa valita huolella

Demokratiassa valta on kansalla. Kansa saa valita vaaleissa edustajansa päättämään puolestaan asioista. Kun tällainen valta on kansalle suotu, sitä kannattaa käyttää harkiten. On tärkeää olla selvillä, mitä arvoja ehdokas edustaa ja ajaako hän oikeasti niitä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Myös ehdokkaaksi asettuessaan on syytä pohtia samoja asioita. Arvot kuitenkin ohjaavat kaikkea tekemistä ja siksi ne on hyvä tiedostaa.

Puolueissa mietitään juuri parasta aikaa hyviä kuntavaaliohjelmia ja etsitään edustavia, osaavia ja sitkeitä ehdokkaita. Osaamista, sitkeyttä ja edustavuutta poliittisessa työssä tarvitaankin. Jokaisen ehdolle asettuvan on hyvä miettiä, mitä on valmis antamaan tälle työlle.

Vaikka poliittiseen työhön menee paljon aikaa, työ myös palkitsee. Hyvä fiilis syntyy, kun huomaa saaneensa jotain aikaiseksi. Politiikassa se ei onnistu yksin, vaan onnistumisen edellytys on yhteistyö oman ryhmän sisällä sekä eri poliittisten ryhmien kesken. Myös päätöksenteon hitaus voi turhauttaa. ”Halki, poikki ja pinoon” -asenteella poliittiset päätökset eivät etene, vaan niihin sisältyy aina tietty prosessi, jossa pitää huomioida asiaan liittyvä lainsäädäntö.

Olen ollut nyt kolme vuotta mukana päätöksenteossa. Olen oppinut, että ennakointi ja hyvä valmistautuminen on tärkeää. Erityisen tärkeää on olla hereillä silloin kun asioita valmistellaan. Muutosesitykset ja eriävät mielipiteet päätöksenteon loppumetreillä ovat joskus paikallaan, mutta jos niistä tulee enemmän säännönmukainen toimintamalli, on syytä miettiä, olenko halunnut vaikuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymiseen vai onko periaatteenani vain olla eri mieltä.

Meillä Hämeenlinnassa, kuten monissa muissakin Suomen kaupungeissa, talous on tiukilla. Koronan myötä tilanne on entistä haasteellisempi. Talouden tasapainottaminen on välttämätöntä ja kuluvan syksyn aikana joudumme tekemään päätöksiä, jotka tulevat tuntumaan monista kurjilta. Päätöksiä pitää pystyä kuitenkin tekemään. Se on vastuu, joka jokaisen valtuutetun tulee muistaa. On katsottava kokonaisuutta ja päätöksen tulevaisuusvaikutuksia.

Kipeät päätökset herättävät varmasti sosiaalisessa mediassa keskustelua. Dialogi parhaimmillaan laajentaa näkökulmaa ja lisää myös ymmärrystä vaikka pitäisikin omasta linjasta kiinni. Sosiaalisessa mediassakin pitää muistaa toista kunnioittava käytös. Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta ketään ei saa maalittaa eikä kiusata.