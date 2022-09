Paikallista porinaa: Osallistuisitko metsäohjelman tekoon? – Sillä, miten metsiä hoidetaan, on väliä

Kiva viikonloppu on se, kun pääsen metsään samoilemaan, sienestämään ja marjastamaan.

Metsä on hiljaisuuden paikka, jossa voin hengittää puhdasta ilmaa ja antaa ajatuksieni juosta. Huolet ja murheet ainakin osittain häipyvät ja mieliala kohoaa.

Luonnon merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille onkin tehty lukemattomia tutkimuksia. Metsä on mahtava stressilääke, liikkuminen metsässä laskee verenpainetta ja sydämen sykettä sekä vähentää lihasjännitystä. Stressistä palautuminen nopeutuu ja mieli rauhoittuu.

Mitä isompi ja rauhallisempi metsä ja puhtaampi ilma, sen tehokkaammat ovat myönteiset terveyshyödyt. Ilmaista lääkettä ilman sivuvaikutuksia on siis tarjolla.

Meidän kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta meidän onkin siis syytä pitää metsistämme hyvää huolta. Minulle se huolenpito tarkoittaa myös metsien monimuotoisuuden turvaamista ja luontokadon pysäyttämistä.

Metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on myös tärkeää. Huolenpidolla seuraavat sukupolvetkin saisivat metsistä hyvinvointia, pääsisivät kokemaan vanhoja metsien tunnelmaa ja edelleen näkemään tällä hetkellä uhanalaista kasvi- ja eläinmaailmaa. Sellainen on hieno perintö jätettäväksi.

Luontopalvelut laativat kuluvan vuoden aikana kaupungin metsäohjelmaa, jossa vahvistetaan pidemmän aikavälin periaatteet ja tavoitteet. Hämeenlinnan kaupunki omistaa metsää noin 6000 hehtaaria.

Sillä, miten metsään suhtaudutaan ja miten sitä hoidetaan, on väliä. Mitä metsä siis sinulle merkitsee? Mikä on sinulle tärkeä metsä ja mitä siellä teet? Mikä on mielestäsi tärkeää kaupungin metsien hoidossa?

Toivottavasti kiinnostuit ja haluaisit vaikuttaa, sillä kaupunkilaisten äänen olisi tärkeää kuulua ohjelmassa. Käy siis vastaamassa metsäkyselyyn, jonka osoite löytyy kaupungin verkkosivuilta. Vinkkaa myös kaverille, vastausaikaa on 2.10. asti.

Metsiin liittyy myös tuore uutinen. Evon tiedekansallispuistohanke ei etene tällä hallituskaudella. Harmi.

Toivottavasti vuoropuhelu jatkuu ja eri intressiryhmien toiveet saadaan vielä soviteltua hankkeeseen. Onhan tiedekansallispuisto brändinäkin ihan omaa luokkaansa.

Kirjoittaja on valtuutettu (vihr.), Hämeenlinna.