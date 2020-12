Paikallista porinaa: Pormestarimalli sopisi Hämeenlinnaan ja lisäisi demokratiaa

Kunnilla on ollut vuodesta 2006 lähtien mahdollisuus valita kunnanjohtajan tai kaupunginjohtajan sijasta pormestari. Tällä hetkellä pormestarimalli on käytössä kuudessa kunnassa, joista merkittävimpiä ovat Helsinki ja Tampere. Ensi vuonna pormestarikaupunkien joukkoon liittyy Turku.

Pormestarimallin hyvä puoli on se, että pormestari antaa selkeästi kasvot kunnan päätöksenteolle. Ensimmäisenä pormestari-instituutiosta keskusteltaessa monella tulee mieleen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) tai Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.). Molemmat heistä ovat erittäin osaavia ja päteviä kaupunkiensa johtohenkilöitä.

Mikä sitten on pormestari? Yksinkertaistettuna, pormestari tarkoittaa kansan valitsemaa kaupunginjohtajaa, joka johtaa kaupunginhallitusta. Hänet on valittu poliittisesti. Kaupunginjohtaja puolestaan on useimmiten toistaiseksi, toisinaan määräajaksi valittu virkamies. Valtuusto voi määrätä, että pormestarin on oltava valtuutettu. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Pormestari valitaan valtuuston vaalilla enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestarimalleissa on jonkin verran eroa eri kunnissa. Esimerkiksi Turussa valtuustoryhmät ovat sopineet ja yhdessä julkisuuteen ilmoittaneet, että kukin puolue ilmoittaa ehdokkaansa pormestariksi jo ennen vaaleja, avoimesti. Tampereella osa puolueista on toiminut näin – osa taas on mennyt vaaleihin ”sammutetuin lyhdyin”.

Pormestarimalli, jossa pormestariehdokkaat ilmoitetaan jo ennen vaaleja, korostaa avoimuutta, on läpinäkyvä ja parhaiten toteuttaa pormestarimallilta haettua demokratian lisäämistä. Tämä malli sopisi hyvin myös meille Hämeenlinnaan. Pormestarimalli lisäisi Hämeenlinnassa kansanvaltaisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Tampereella, jossa pormestarimalli on pian viisitoista vuotta ollut käytössä, järjestelmä on paitsi lisännyt avoimuutta, myös lisännyt ihmisten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita ja poliittista päätöksentekoa kohtaan. Tampereella on myös koko vaalikaudelle rakennettu valtuuston hyväksymä pormestariohjelma, tuomaan päätöksentekoon pidempi kaari.

Hämeenlinnan molemmat hyvää työtä tehneet, arvostetut kaupunginjohtajat Timo Kenakkala ja Juha Isosuo ovat kumpikin ilmoittaneet jäävänsä ensi vuonna ansaitulle eläkkeelle. On hyvä keskustella, voisiko tämä olla hyvä nivelvaihe myös Hämeenlinnalle pormestarimalliin siirtymiseksi? Itse kannatan pormestarimallia ja demokratian lisäämistä.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu (kok.) Hämeenlinnasta.