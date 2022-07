Paikallista porinaa: Sähkönjakelu on sijoittajien monopoli

Nyt kun energiakriisi on kouriintuntuvasti alkanut ja sähkön hinta hilautuu vaan ylemmäksi, alkaa todellakin miettiä tulevaa talvea ja miten siitä selviää.

Omassa taloudessani sähkölaskut ovat jo nyt sietämättömiä. Syksyyn on ennustettu jopa sähkön hinnan tuplaantumista. Lisäksi on väläytelty, että tulevana talvena voidaan joutua tekemään kahden tunnin sähkönjakelun keskeytyksiä.

Saksan sokean, Venäjän kaasuun perustuvan energiapolitiikan vuoksi on valtioenemmistöinen Fortum joutunut sijoittamaan tytäryhtiöönä Uniperiin jo 8 miljardia alkuvuodesta. Eikä sekään riittänyt.

Juuri viime viikolla saimme kuulla, että ohjausministerimme Tytti Tuppuraisen johdolla teimme ”loistavan” pelastusoperaation. Eli Saksan valtio osti aivan pilkkahintaan 30 prosenttia Uniperin osakkeita.

Silti yritys tekee tappiota kymmeniä miljoonia euroja päivässä ja Saksa siirtää vasta lokakuussa hinnannousun kuluttajahintoihin. Miksei nyt heti?

Fortumin hinku ostaa Uniper on aivan käsittämätön. Ilmeisiä riskejä Venäjän suhteen ei otettu vakavasti. Sen sijaan on jatkettu omistajaohjauksen asioihin puuttumatta perinnettä, jossa emoyhtiön johdolle on jaettu miljoonabonuksia.

Huolta on kannettu lyhytnäköisesti vain siitä, että osakkeenomistajille riittää avokätisesti osinkoja jaettaviksi. Heidän joukossaan on myös useita kansanedustajia.

Kaiken tämän kohelluksen keskellä saa onneksi kuulla myös jotain järkevääkin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on esittänyt kansallisen hintakaton asettamista sähkönsiirtomaksuihin. Seison täysin tämän ajatuksen takana.

Ei luulisi olevan tässä maailmantilanteessa vaikea toteuttaa. Oikeastaan olen sitä mieltä, että koko sähkönjakeluverkko pitää kansallistaa.

Sähkö on samalla tavalla kuin ruoka ja asunto perushyödyke, jonka jakamisella pörssihait eivät saisi rikastua. Sähköverkko pitäisi ottaa valtion haltuun.

Olen kuitenkin itse alkanut valmistautua jo tulevaan. Ostin juuri liiterin täyteen koivuklapia, jotta tupa ja sauna lämpiää ensi talvenakin.

Ostamani klapit olivat kuulemma tämän vuoden viimeiset kyseiseltä toimittajalta; uusia puita saadaan vasta ensi vuoden puolella, kunnes ovat kuivuneet.

Lisäksi maalämpöön siirtyminen öljylämmityksen tilalle pitänee vedenkin lämpimänä ensi talvena tuli mitä tuli. Sekin tietysti vaatii sähköä toimiakseen.

Kirjoittaja on valtuutettu (ps.), Hämeenlinna