Paikallista porinaa: Tukemalla harrastustoimintaa tuetaan hyvinvointia – Jo pienellä panostuksella saadaan paljon hyvää aikaan

Kävin lauantaina ensimmäistä kertaa kokeilemassa mäkihyppyä. Aiemmin tätä jaloa lajia olen katsellut vain televisiosta ja haaveillut siitä, että itsekin pääsisin vielä kokeilemaan.

Nyt viimein, kun olen päässyt kolmenkymmenen vuoden ikään, se mahdollisuus tuli. Facebookia selaillessa eteeni tuli Janakkalan Jana ski-jumping -tiimin päivitys, jossa mainittiin ”mäkihypyn kokeilupäivät, vauvasta vaariin”. Pakkohan tänne oli päästä!

Aiemmin mäkihyppytorneja oli pitkin pitäjiä

Vaikka Leppäkosken mäkikeskuksessa isoja leiskautuksia ei allekirjoittaneen toimesta tullut, niin tilaisuus päästä kokeilemaan oli mahtava. Iso kiitos järjestäjille. Suosittelen jokaista olemaan yhteydessä tähän seuraan, jos mäkihyppy kiinnostaa. Tällä seudulla ei tällaisia mahdollisuuksia muita taida olla.

Ennen vanhaan mäkihyppytorneja oli vähän pitkin pitäjiä, Lammillakin oli omansa. Isänikin kertoo olleensa aikanaan kova hyppääjä. Juuri lauantaina, kun olin mäkimontussa, hän soitti ja kehaisi omaksi mäkiennätyksekseen 25 metriä. Tiedäpä tuota todeksi, mutta onpahan nyt kirjoitettu ihan lehteen asti.

Jo pienellä panostuksella paljon hyvää

On harmi, että tällaiset perinteiset harrastuslajit ovat joiltain seuduilta päässeet häviämään lähes kokonaan. Syitä tällaiseen kehitykseen on varmasti monia ja tietysti uusia harrastuksia on tullut tilalle.

Olisi kuitenkin hienoa, että mahdollisimman moni harrastemahdollisuuksista pystyttäisiin turvaamaan tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen tukemiseen tarvitaan urheiluseurojen ja erilaisten yhdistysten parempaa tukemista.

Moni seura toteuttaa toimintaansa pääosin talkoilla ja jo hyvin pienellä rahallisella panostuksella saadaan paljon hyvää aikaan. Lammillakin on ehkä yhdet kaupungin parhaimmat ladut kaupungin urakoitsijan ja paikallisen urheiluseura Säkiän yhteistyön toimesta.

Toivottavasti erilaisia yhteistyökuvioita voidaan parantaa entisestään kaupungin ja yhdistysten välillä. Myös suoria rahallisia tukitoimia tarvitaan.

Harrastustoiminnasta hyvinvointia

Rahallisesti kaupunki tukee jo nykyään seuratoimintaa järjestöavustuksilla ja minipiloteilla. Tälle vuodelle Hämeenlinna on budjetoinut järjestöavustuksiin 235000 euroa ja minipilotteihin 35000 euroa. Nämä tukieurot tulevat aivan varmasti moninkertaistamaan arvonsa, kun ne jalkautetaan järjestöjen toimintaan.

Tukemalla kaikenlaista harrastetoimintaa, ei vain liikuntaa, kaupunki tukee asukkaidensa hyvinvointia merkittävästi. Kaikki harrastustoiminta edistää mielenterveyttä ja tekee meistä terveempiä. Tällä panostuksella tuemme myös uusia hyvinvointialueita, sillä harrastavat ihmiset voivat jo perusteellisesti hyvin!