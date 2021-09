Paikallista porinaa: Työllistymisen tukeminen on investointi koko kaupungin hyvinvointiin

Kun saavuin Suomeen, ensivaikutelmani Suomesta oli utopia, melkein liian hyvää ollakseen totta.

Sama vaikutelma syntyi, kun kävin Hämeenlinnassa ensimmäistä kertaa. Kaupunki on Etelä-Suomen sydämessä, hyvän kokoinen, luonnon sylissä ja täällä kaikki on ihan lähellä.

Ihastuin heti Hämeenlinnaan. Ei mennyt kauaakaan, kun ihastus muuttui rakkaudeksi. Minulle tuli kuitenkin tunne, että se, mitä arvostan, ei merkitse välttämättä samaa muille. Ja siitä alkaen olen kokenut vastuuta siitä, että kaupungin kauneuden säilyttäminen ja kehittäminen on meidän kaikkien tehtävä. Kotikaupunkimme utopiasta voi tulla realismia (ihannekaupunki), mutta se vaatii meiltä vastuunkantoa ja työskentelyä tavoitteen toteutettamiseksi.

Kääritään siis hihat ja ruvetaan töihin!

Tarvitaan rohkeita ratkaisuja

Vaikka koronaepidemia on tehnyt tehtävänsä ja talven kaamos lähenee, silti tunnelin päässä kajastava valo kirkastuu

Emme voi puhua kaupunkikehityksestä kiinnittämättä huomiota koronaepidemian vaikutuksiin. Se hankaloittaa tehtäväämme, ja siksi kaupungin kipupisteisiin tarvitaan rohkeita ratkaisuja.

Esimerkkinä tästä on kunnon panostus täällä jo olevien maahanmuuttajien työllistämiseen sen sijaan, että tuodaan uusia maahanmuuttajia esimerkiksi hoitoalan kriisiä helpottamaan. Mielestäni jälkimmäinen käy liian kalliiksi ainoana ratkaisuna tässä taloustilanteessa.

Meillä on jo täällä työvoimaa, jota ei ole vielä hyödynnetty kunnolla. Lisäksi meillä on työttömiä maahanmuuttajia, jotka etsivät koko ajan ahkerasti töitä. Maahanmuuttajilta edellytettään tiettyä suomenkielen tasoa, jonka saavuttaminen tulee paljon kalliimmaksi, jos ulkomaista työvoimaa tuodaan Suomeen aloittamaan kielen opiskelu nollasta. Miten tämä ongelma on ajateltu ratkaista?

Hoitoalan olosuhteet kuntoon

Ensiksi pitäisi panostaa hoitotyön olosuhteiden ja palkkauksen parantamiseen.

Laitetaan faktat pöydälle: Montako hoitoalaan liittyvää avointa työpaikkaa on, montako uutta alan työntekijää tarvitaan lähiaikoina ja montako hoitoalan opiskelijaa on tällä hetkellä? Näihin kysymyksiin tarvitaan vastaukset ennen kuin tuodaan uutta ulkomaista työvoimaa. Kartoitusta voi soveltaa muillekin aloille.

Työttömien työnhakijoiden määrä Hämeenlinnassa on ollut 5176 heinäkuussa 2021. Nyt on kysymys siitä, miten ja milloin heidät saadaan töihin, ennen kuin aletaan etsiä ratkaisua työperäisestä maahanmuutosta.