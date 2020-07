Paikallista porinaa: Uskalla kohdata ja ottaa selvää

Oletko kokenut omalle kohdallesi epäreiluutta, mikä liittyisi vain siihen kuka olet? Tuskin kukaan meistä on välttynyt tältä kokemukselta, sillä elämässä on tilanteita, jolloin olemme vähemmistössä jonkin ominaisuutemme vuoksi. Joillekin meistä epäreilu tilanne on kuitenkin joka päiväistä ja siksi tätä asiaa on nostettava yleiseen keskusteluun.

Viime viikolla poliittisen keskustelun erääksi kuumaksi aiheeksi nousi juuri tämä asia. Ei kuitenkaan itse asiana, vaan aiheesta käytetty yleinen nimitys intersektionaalinen feminismi herätti hämmennystä. Populisteille tilanne oli taas herkullinen. Heillä kun on tapana yksinkertaistaa. Asia, tässä tapauksessa sana, jota ei ymmärrä on niin helppo kohde huumorille ja hyökkäykselle. Intersektionaalinen feminismi on akateemisessa maailmassa yleisesti käytetty termi. Meille, sen yhteisön ulkopuolella oleville, asia on syytä avata.

Jos intersektionaalinen feminismi nimenä naurattaa, se ei naurata kun ymmärtää sen merkityksen. On äärettömän tärkeää tiedostaa, mistä on milloinkin kysymys.

Yhä moninaistuvammassa yhteiskunnassa on merkityksellistä tunnistaa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten meitä kohdellaan. Intersektionaalisessa feminismissä on kyse juuri tästä. Sen avulla halutaan tuoda näkyväksi ne asiat, joilla ihmisiä ei pitäisi arvottaa kuten sukupuoli, rotu, sosioekonominen asema, etninen tausta, ikä tai jonkun kohdalla näiden kaikkien yhteisvaikutus. Syrjintä on yleistä ja siksi on hyvä, että tämä kokemus, jonka niin moni meistä tunnistaa, tulee kuvata ja tuoda poliittiseen keskusteluun omalla nimellään vaikka nimi vaikeudessaan tuntuisikin oudolta ja hämmentävältä.

Me tarvitsemme toisiamme saadaksemme tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja me tarvitsemme sivistynyttä politiikkaa säilyttääksemme hyvinvointiyhteiskuntamme. Se nimittäin on säilyttämisen arvoinen. Sivistys ei tarkoita sitä, että osaamme käyttää hienoja sanoja. Se tarkoittaa sitä, että me myös ymmärrämme, mistä on milloinkin kysymys. Syrjintää kokeneen ei pidä muuttua mutta systeemin pitää. Se muutos tapahtuu asioiden tunnistamisella, ymmärtämisellä ja oman toiminnan muuttamisella.