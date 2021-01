Paikallista porinaa: Vegaanihaaste osaksi arkea – Voitaisiinko kouluissa ja päiväkodeissakin tarjota useammin vegaanista ruokaa?

Moni aloittaa vuoden vaihteessa haasteen jos toisenkin. Osa niistä saattaa kestää viikon, osa taas jää pysyvästi elämään. Itse aloitin reilu vuosi sitten Vegaaniliiton järjestämän joka tammikuisen vegaanihaasteen. Vegaanisessa ruokavaliossa syödään siis vain kasviperäistä ruokaa.

Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan omaa hiilijalanjälkeä saa tehokkaasti pienennettyä vegaanisella ruokavaliolla. Suurin osa maailman viljasta syötetään tuotantoeläimille, samoin kuin esimerkiksi Suomeen tuodusta soijasta suurin osa menee eläintuotannon rehuksi. Yhden lihakilon tuottamiseen tarvitaan yli 15 000 litraa vettä, joka on noin kymmenkertainen määrä viljaan, soijapapuun tai muihin palkokasveihin verrattuna. Olen kyllä ollut kasvissyöjä yli 20 vuotta, mutta halusin kokeilla saisinko pienennettyä omaa ruokailusta johtuvaa hiilijalanjälkeäni vielä lisää.

Sain haasteeseen oman paikallisen tukihenkilön, jonka avulla löysin uusia tuotteita kaupasta, sekä sain vinkkejä lounasravintoloista ja kahviloista. Kuten haasteissa ja oman elämäntavan muokkaamisessa aina, olivat ensimmäiset viikot vaikeimmat. Olin kyllä syönyt lähes vegaanisesti jo jokusen vuoden, mutta laiskuus esti ottamasta sitä viimeistä askelta.

Hämeenlinnassa kasvisruoan lisääminen on kirjattu Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman tavoitteisiin. Ohjelman toimenpidelistauksessa lukee, että selvitetään voisiko kouluruoan liha- ja maitotuotteiden kulutusta vähentää oppilaiden valintamahdollisuuksia lisäämällä. Tällä hetkellä vanhempi voi siis tilata lapselleen vegaani- tai kasvisruokaa niin päiväkotiin kuin kouluunkin erillisellä hakemuksella. Ylä- ja yhtenäiskouluissa on myös kasvisruokaa kaikille tarjolla linjastolla liharuoan vierellä.

Jo nyt moni voisi valita kasvisruokaa useammin, jos sitä olisi kaikissa kouluissa yleisesti tarjolla. Siksi kokeilu olisi hyvä saada käyntiin mahdollisimman pian. Voitaisiin myös miettiä, voisiko liha olla jatkossa ennemminkin lisuke kasvisproteiinien rinnalla.

Nyt vuosi myöhemmin voin todeta syöneeni koko vuoden vegaanisesti. Pandemian myötä kotona vietetty aika on toki kasvanut, ja kotona on aina helpompaa syödä vegaanisesti, kuin esimerkiksi matkustellessa. Herkuttelen kuitenkin ihan kuten ennenkin, saan ostettua vegaanisia kakkuja leipomosta, eikä perheeni ruokaan käytettävä rahamääräkään ole oikeastaan kasvanut. Päällimmäinen tunne kuitenkin on, etten ole luopunut mistään, mutta olen saanut kevyemmän omatunnon.