Paikallista porinaa: Veronkorotukset heikentävät kaupungin vetovoimaa ja pitovoimaa

Olen hyvin huolestunut veronkorotusvaihtoehdon nousemisesta taas esille Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan veroprosentti on jo nyt vertailuryhmämme, eli muiden C21-kaupunkien kärkeä verotuksessa.

Vain kolmessa ryhmän kunnista on korkeampi veroprosentti kuin meillä. Nämä kolme ovat erilaisista suhdanteista voimakkaasti kärsineitä kuntia.

Nämä kunnat ovat Kouvola, josta teollisuutta on poistunut voimakkaasti paperiteollisuus edellä ja työttömyys on korkeaa; Lappeenranta, jota Venäjän-kauppaan ja venäläiseen turismiin iskeneet EU:n laajuiset pakotteet ovat lyöneet kovaa, Venäjän vallattua Krimin ja hyökättyä Itä-Ukrainaan; sekä Mikkeli, jota rakennemuutos on niin ikään kurittanut kovaa ja jossa työttömyys on korkeaa.

Hämeenlinna nosti viime vuonna tuloveron 21 prosenttiin. Tällä veroprosentilla kahden keskituloisen aikuisen perhe maksaa nyt jo Hämeenlinnan kaupungille vuodessa veroja hurjat 14 744 euroa!

Lähteet tälle laskelmalle ovat julkisia – Tilastokeskuksen mukainen suomalaisen vuositason keskiansio ennen veroja sekä Kuntaliiton verolaskuri.

Virkamiesten pohjaesityksessä Hämeenlinnan veroprosentti nostettaisiin kohti maamme kärkeä ja C21-kuntaryhmän kyseenalaiselle kärkisijalle eli 22 prosenttiin. Tämä lisäisi entisestäänkin hurjaa verotaakkaa hämeenlinnalaisille tavallisille ihmisille. Eikä varmasti houkuttele työssäkäyviä lapsiperheitä Hämeenlinnaan!

Näin hurjilla tuloveroprosenteilla Hämeenlinna ja muut korkean verotuksen kunnat sahaavat itseään jalkaan. Korkeat veroprosentit karkottavat palkansaajia – korkean verotuksen kunnissa palvelut eivät kuitenkaan ole mitenkään parempia kuin matalamman verotuksen kunnissa.

Jokaiselle verolle voidaan mitata ns. Lafferin käyrä, jonka jälkeen verokertymä ei enää kasva, vaikka veroja korotetaan. Kuntaverossa tämän mittaaminen on kuitenkin erityisen haastavaa, muun muassa siksi, että verojen korotus syö valtionapuja ja siksi, että suuren osan poismuuttaneista muuttosyytä ei saada tietää; emmekä voi tietää niiden yksilöiden ja perheiden määrää, jotka jättävät muuttamasta Hämeenlinnaan kriisikuntatason veroprosentin vuoksi.

Vetoan rakkaan kaupunkimme edun vuoksi kaikkiin hämeenlinnalaisiin päättäjiin joka puolueesta: Ei koroteta enää veroja!

Koronan vuoksi tilapäinen lainakannan nosto on vähemmän vahingollinen toimenpide kuin ennestään korkeiden verojen korottaminen entisestäänkin. Se ei heikennä kaupungin vetovoimaa eikä pitovoimaa samalla tavalla kuin verojen korottaminen heikentää.