Paikallista porinaa: Yhteistyöllä Hämeenlinnan puolesta

Hämeenlinna on kautta historian ollut sekä suuri, että pieni. Alueen muinaispitäjät ovat olleet ikiaikaisia keskuksia vähintään rautakaudelta lähtien. Alueellisesti Hämeen pääkaupunki on merkittävä keskus. Uudella ajalla Hämeenlinna oli ensin Hämeenlinnan ja Uudenmaan läänin, sitten Hämeen läänin ja lopulta Etelä-Suomen läänin pääkaupunki. Edelleen Hämeenlinna on maakunnan selvä keskus.

Vuonna 1639 kaupunkioikeudet saaneena Hämeenlinna on maamme vanhin sisämaakaupunki ja ensimmäinen leimallisesti suomenkielinen kaupunki – rannikon kaupungit olivat ruotsin- tai monikielisiä. Hämeenlinnassa tehtiin suomen kielen historian merkittävin päätös uskonpuhdistuksen jälkeen. Täällä silloinen valtionpäämiehemme, suuriruhtinas Aleksanteri II antoi J. V. Snellmanin aloitteesta kielirespriktin vuonna 1863. ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Suomen kielen asettamisesta yhdenmoisiin oikeuksiin” nosti kansamme suuren enemmistön kielen vihdoin ruotsin kanssa toiseksi viralliseksi kieleksi vuoteen 1886 mennessä. Historiamme on pitkä ja kunniakas. Entä nykypäivä?

Hämeenlinna tarvitsee yhteistyötä ja verkostoja. Valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla olemme pieni. Tarvitsemme yhteistyötä sekä poliittista vipuvoimaa ja vääntövoimaa. Hämeenlinnalla tai Kanta-Hämeellä ei ole yhtään ministeriä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi infrastruktuurikysymyksiin, kuten tärkeisiin liikennehankkeisiin. Konkreettisina esimerkkeinä pääradan tulevaisuus sekä tieliikenne – kolmostien lisäksi muidenkin valtateiden kehittäminen.

Onneksi meillä on monta kansanedustajaa eri puoleista, niin hallituksen kuin oppositionkin riveistä. Meillä on kolme hallituspuolueiden edustajaa – SDP:n Tarja Filatov ja Johannes Koskinen sekä Vihreiden Mirka Soinikoski . Olen hämeenlinnalaisena iloinen niistä vaikuttamisen mahdollisuuksista, jotka hallituspuolueiden edustajat voivat tuoda kotikaupungillemme. Hämeenlinnan kaupungilla on myös kaksi opposition kansanedustajaa – Perussuomalaisten Lulu Ranne sekä pitkän linjan kokoomusvaikuttaja Kalle Jokinen , joka paluumuutti Lammille. Toivon, että viisi kansanedustajaamme yhdistävät voimansa kaikissa Hämeenlinnalle tärkeissä hankkeissa.

Yhteistyö on voimaa. Päätöksenteon johtotähtenä on oltava Hämeenlinnan elinvoima, jotta kaupunkimme on lapsillemme yhä parempi paikka elää ja asua. Hämeenlinna nousee ja kasvaa – tai on kasvamatta – yhteisistä päätöksistämme riippuen. Toivon hämeenlinnalaisten päättäjien mahdollisimman laajapohjaista yhteistyötä, sekä kaupunkimme päätöksenteossa, että valtakunnallisessakin päätöksenteossa. Rohkeutta, yhteistyötä ja uudistusmieltä tarvitaan – eripuraa ei. Yhteistyö on voimaa!