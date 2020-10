Paikallista porinaa: Ylös, ulos ja lenkille syksyiseen luontoon

Kävimme syyslomalla Kokkolassa tervehtimässä ikääntynyttä isääni. Hän asuu vielä kotona omassa talossaan ja selviää jotenkuten arjesta. Isä on kuin vanha auto, jossa sähkölaitteet pelaavat ja moottori toimii yskien, mutta kori alkaa ruostua käsiin.

Tavatessamme olen jo pitkään saarnannut, että koeta nyt edes nostella jalkojasi, etteivät voimat kokonaan karkaa. Isä kun on särkyjen takia viettänyt viime kuukaudet pääasiassa makuuasennossa. Motivaatiota kuntoiluun ei ole kuitenkaan löytynyt ja niinpä käveleminen on tullut yhä epävarmemmaksi ja huterammaksi.

Isän tilanne on sama kuin monen muun suomalaisen. Liikunta on jäänyt vähälle ja kuntoilu tavallisen kotipuuhailun varaan.

– Eiköhän ne ihmisen elinpäivät ole laskettu, mitä sellainen kuntoilu enää hyödyttää? tuumii isän tavoin moni ikäihminen. Olisi kuitenkin mukavampi, jos loppuun asti pääsisi omin jaloin tarpeilleen ja keittiön pöydän ääreen.

Hämeenlinnassa liikunnan harrastamiseen on paremmat mahdollisuudet kuin monissa muissa kaupungeissa. Kauniita kävelyreittejä on kaupunki täynnä ja monien varrella on vapaasti käytössä olevia kuntoiluvälineitäkin. Olemme saaneet nauttia aurinkoisesta syksystä ja hienoista ulkoilusäistä, jotka jatkuvat vielä ainakin tulevana viikonloppuna. Ulos kannattaakin lähteä, jos jalat vain suinkin kantavat.

Moni mummo ja pappa on kuitenkin viettänyt kauniit syyspäivät neljän seinän sisällä, kun rohkeus ei riitä yksin ulos lähtemiseen, eikä kukaan ole auttamassa pihalle. Haastankin meidät kaikki miettimään, tarvitseeko joku tuttu vanhus kävelykaveria tai rollaattorin työntäjää. Joskus ikäihmistä pitää vähän houkutella ulos, vaikkapa vain korttelia kiertämään. Syksyinen kaunis ja värikäs luonto tekee hyvää niin mielelle kuin keholle.

Ikäihmisille tärkeää on päivittäinen arkiliikunta vaikkapa kauppareissun muodossa. Kokkolassa kaupoissa asioidessamme hämmästelimme sitä, että lähes kaikilla asiakkailla oli kuuliaisesti maski kasvoillaan, vaikka Keski-Pohjanmaan koronatilanne on vielä toistaiseksi hyvä. Maskia käyttämällä suojelemme kuitenkin itsemme lisäksi myös toisia ihmisiä, etenkin senioreita ja muita riskiryhmäläisiä.

Olemme Suomessa onnekkaita, kun niin luonnossa kuin kaduillakin mahtuu kävelemään reilusti turvavälit pitäen. Lähdetään siis ulos nauttimaan raikkaasta syyssäästä. Heijastin heilumaan ja tarvittaessa liukuesteet kenkien alle!