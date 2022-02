Päivi Jahn perusti Kaurialaan kirpputorin, joka on vähän muutakin kuin tavanomainen kirppis – "Loitsu ei ole vain nimi vaan otamme mystiikan teemaksi"

Uudenlaiset monitoimipöydät soveltuvat moneen. Hyväntekeväisyydelle on varattu oma pöytä, jonka kohde vaihtuu kuukausittain.

Kaurialassa Eino Leinon kadulla sijaitseva iso halli on kokenut muodonmuutoksen.

Tiistaina avautuneen Kirpputori Loitsun tilaa hallitsevat ryhdikkäät hyllyrivit.

Kassatiski on koristeltu kaikenlaisilla mystiikkaan liittyvillä esineillä, kuten luilla, kalloilla, sulkakynillä ja riimukivillä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kirppiksen valikoimasta löytyy myös Noitien käsikirja ja muuta alan kirjallisuutta.

– Halusin tänne muutakin kun kirpputorin. Loitsu ei ole vain nimi vaan otamme mystiikan teemaksi, yrittäjä Päivi Jahn kertoo.

Asiakkaiden toiveita kuunnellen

Iittalalainen Jahn on työskennellyt aiemmin eri kirpputoreilla Hämeenlinnassa.

– Olen kuuden vuoden aikana poiminut ideoita, että mitä asiakkaat toivovat. Täällä on esimerkiksi käytössä uudenlaiset monitoimipöydät, joiden hyllyt ovat muokattavissa. Sillä uskoisin erottuvani muista, en ainakaan tiedä, että muualla Hämeenlinnassa olisi vastaavaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jahnin mukaan aukioloajat ovat tavanomaista pidemmät ja sijainti lähellä keskustaa on hyvä.

– Meillä on myös paljon parkkitilaa ja lisäksi halli on täysin esteetön, joten pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa on helppo liikkua.

Yrityksen avaaminen koronatilanteessa ei pelottanut.

– Korona on tuonut uutta asiakaskuntaa niin myyjien kuin ostajien puolelle. Myös terve kilpailu on hyvä asia, sillä silloin täytyy tehdä itse paremmin.

Yhteistyötä ja lähiruokaa

Tällä hetkellä Luotsi on vuokrannut hallista 50 neliötä varastotilaa ja myös muun muassa Hämeen Aarre -osto- ja myyntiliike on tiloissa vuokralla.

– Suunnitteilla on tehdä yhteistyötä Luotsin kanssa kun olemme tässä naapureina. Yhteistyö ei ole keneltäkään pois, vaan se on kaikkien etu.

Myyntiin on tulossa myös pienimuotoisesti lähiruokaa, kuten kananmunia ja perunoita lähialueen tuottajilta.

– Ajatuksenani on, että keväämmällä myyntiin tulee yrttien ja hyötykasvien taimia, ja kun mennään jouluun, niin joulukukkaa sesongin mukaan, yrittäjä kaavailee.

Kirppisalalta uusi ura

Jahn on alun perin ammatiltaan ravintolakokki, mutta oli sairauden takia saamassa eläkepaperit jo alle kolmekymppisenä.

– Minulle ei tullut mieleenkään, että olisin jäänyt kotiin tekemättä mitään. Menin kirpputorille työkokeiluun ja sillä tiellä olen.

Työvuodet kirppiksillä ovat opettaneet suhtautumaan avoimesti kaikkeen eteen tulevaan.

– Kun menin ensimmäistä kertaa kirpputorille töihin, ensimmäiset kaksi viikkoa ihmettelin, mitä kaikkea ihmiset tuovat myyntiin. Seuraavat kaksi viikkoa ihmettelin, mitä kaikkea he ostavat. Sanonta “toisen roska on toisen aarre” pitää täydellisesti paikkansa.

Kirpputori Loitsun virallisia avajaisia vietetään ensi lauantaina 5. helmikuuta.

– Tänne tulee myös hyväntekeväisyyspöytä, jonka kohde vaihtuu kuukausittain. Hyväntekeväisyyskohteita voi ehdottaa Instagramin kautta.