Päivi Lartaman vaiherikas elämä näkyy kankaissa, jotka kertovat tarinaa

Pitkään verhoilijana työskennellyt Päivi Lartama lopetti yrityksensä kolme vuotta sitten. Intohimo ammattiin oli sammunut ja tilalle tullut halu luoda jotakin omaa.

Lartamalla on myös vaatetusmuotoilijan AMK koulutus, mutta siinä suhteessa kynttilä oli jäänyt vakan alle.

– Nuorempana ajattelin, ettei rättialaa kukaan arvosta eikä muodin pinnallisuus sopinut arvomaailmaani. Verhoomon lopetettuani aloin tehdä tuotemuotoiluun ja sisustukseen liittyviä projekteja, kuten oman valaisinsarjan, hän kertoo.

Pari vuotta sitten Lartama ryhtyi opiskelemaan Ammattiopisto Tavastian Kätevä-koulutuksessa modistin ja suutarin opintoja.

– Halusin saada vielä lisää osaamista ja inspiraatiota omaan tekemiseen.

Taiteilijat yhteistyössä

Kuin luonnostaan syntyi Päivi Lartama Collection, jonka filosofiana on luoda muotia ekologisesti, pienissä erissä ja kestävillä valinnoilla.

– Lähdin liikkeelle hatuista ja pian valikoima laajeni huiveihin ja lopulta vaatteisiin. Koin ahaa-elämyksen, kun tajusin, että kuoseilla voi kertoa tarinaa, Lartama sanoo.

Kankaiden printit ovat brändissä keskeisessä osassa.

– Olen elänyt vaiherikasta elämää ja ideani pohjautuvat ihmismieleen ja elämän eri sävyihin. Kuoseja piirtäessäni haen muistoja sekä tunnetiloja, jotka vuodatan kankaalle.

Lartama on siirtänyt kankaalle Unkarissa asuvan kuvataiteilijan Jarmo Niemisen töitä. Kuoseissa on käytetty myös taiteilija Sanna Liljamon tauluja.

Suunnittelija on tilannut Ecuadorista käsin punottuja panamahattuja, joita hän työstänyt itse viimeisteltyyn muotoon. Kontakteja on myös Kiinassa ja Pakistanissa. Vaatteiden tuotanto on keskitetty Suomeen ja muualle Eurooppaan.

– Lähtökohtana ovat luonnonkuidut ja kierrätysmateriaalit. Olen valmistanut hattuja kierrätysvillasta ja käytän esimerkiksi merestä kerätystä muovijätteestä valmistettua polyesteriä. Nyt työstän vaatemallistoa, jonka laadukkaat silkkikankaat tulevat Italiasta.

New York jäi väliin

Uusin mallisto oli tarkoitus julkistaa keväällä muotinäytöksessä, mutta korona pilasi suunnitelmat. Lisäksi Lartaman piti lähteä kesällä Japaniin Nordic Pop Up -showroomiin ja syksyllä New Yorkin muotiviikoille.

– Ehkä ensi vuonna sitten. Oman brändin saaminen ihmisten tietoisuuteen kehittyy hitaasti, mutta onneksi verkkokaupassa on koko ajan liikehdintää.

Liiketoiminnan pyörittämisessä on apuna puoliso Mika Lartama .

– Mika hoitaa numerot eli rahoitusasiat, ja minä keskityn luovaan työhön sekä rakentamaan yhteistyökuvioita ympäri maailmaa.

Päivi Lartaman suunnittelemia vaatteita on nähty muun muassa juontaja Jaana Villasen päällä AlfaTV:n ohjelmassa Huippunaiset. Hämeenlinnalaisen tuotantoa on esillä syksyn aikana myös Matkalla Miss Suomeksi -sarjan jaksoissa.

– Tämä on todella vaikea ja ankarasti kilpailtu ala, tiedostan sen koko ajan, Lartama sanoo.

– Haluaisin lähteä valloittamaan maailmaa, mutta ensin pitää voittaa tämä Hämeenlinna.