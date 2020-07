Paleface lyö pöytään rakkaimmat vinyylinsä – DJ-illassa kuullaan musiikkia ilman rajoja

Paleface on 5. elokuuta vierailevana tähtenä Blassics DJ´s -illassa Birgitan terassilla.

Hämeenlinnalaislähtöinen hip hopin heimopäällikkö soittelee ehtoon aikana laajan vinyylilevykokoelmansa helmiä.

– Olen aina rakastanut lättyjen veivaamista ja nyt aktivoitunut siihen erityisesti, kun isojen keikkojen järjestäminen on ollut hankalaa, Paleface kertoo.

– Sarkkolan Juhan kanssa oli ollut jo pitkään puhetta jätkien DJ-iltaan tulemisesta ja nyt saatiin aikataulut natsaamaan.

Pölyisten levyhyllyjen penkominen ja musiikin tutkiminen laajalla skaalalla on ollut erottamaton osa Palefacen artistiutta. Oleellista on sekin, että Birgitan illassa soivat vain vinyylit.

– Vinyylissä on voittamaton, lämmin soundi ja matalissa taajuuksissa on syvyyttä. Siinä on myös jotain käsityöläisyyttä, kun vinyyliä pyöritetään ja hinkataan, Paleface pohtii.

– Aloin kerätä vinyylejä jo pikkujäbänä. 1990-luvulla formaatti oli aallonpohjassaan ja silloin pystyi tekemään pikkurahalla ihan uskomattomia löytöjä kauppojen laareista.

Tulevan illan musiikkitarjontaa Paleface kuvailee eklektiseksi eli eri suuntauksia yhdistäväksi.

– Kyllähän minun pohjani silti on mustassa musiikissa, soulissa ja funkissa. Viime vuosina olen yhä enemmän perehtynyt itäafrikkalaiseen musaan ja toisaalta sämplännyt kappaleisiin vanhoja kotimaisia biisejä, joten laajalla pensselillä mennään.

Huhtikuun lopulla Paleface kertoi Kaupunkiuutisille lapsiperheen korona-arjesta.

Kesän kiertue oli peruuntunut, joten energia oli kohdistettava muihin hommiin.

Ilmastokriisiin pureutuva kirja yhdessä Kaisa Happosen kanssa on nyt loppusuoralla.

– Siitä on tulossa hieno kirja, joka toivottavasti antaa nuorille vastauksia ja apua ilmastoahdistukseen. Mukana on mielenkiintoisia haastateltavia Krista Kiurusta Esko Valtaojaan , Paleface paljastaa.

Tänä syksynä Paleface julkaisee ep-levyn, jossa on koronarajoitusten aikana tehtyjä kappaleita. Lisäksi hän on mukana Mikko Hassisen Elektro GT:n albumilla.

Säveltäjä Asta Hyvärisen kanssa on syntymässä ilmastoaiheinen teos, jossa Paleface on kertojana.

Kesältä peruuntunut Helsinki–Shangri-La -levyn 10-vuotisjuhlakiertue alkaa Oulusta 7. elokuuta.

– Mukava päästä taas keikoille. Olen nähnyt tässä korona-ajassa hyviäkin asioita, mutta kyllä se silti aika raskaaksi pääsi käymään.

Paleface Blassics DJ´s -illassa ke 5.8. klo 19-23 Birgitassa. Sateen sattuessa tai kylmällä säällä Birgerissä.