Palstaviljely voi olla koko perheen harrastus – "Täällä tehdään lasten ehdoilla"

Anna Kolehmaisen ja Ville Salosen viljelypalsta erottuu muista. Palstan reunalle on rakennettu tiipii lapsille. Kun kesä etenee, tiipii peittyy tuoksuherneeseen.

Hämeenlinnalaisperhe viljelee palstaa Ojoisten Latokartanonkujalla toista vuotta. Lapset Viveka ja Vieno Salonen ovat jo tottuneita palstalla kävijöitä.

– Minä yleensä hätyytän jäniksiä vesipyssyllä, 8-vuotias Viveka Salonen kertoo.

– Viveka myös kitkee ja kylvää sekä korjaa satoa, vanhemmat jatkavat.

Perhe käy palstalla yhdessä pari kolme kertaan viikossa.

– Täällä tehdään lasten ehdoilla. Välillä toinen vanhempi menee lasten kanssa leikkipuistoon.

Palstaviljely oli ollut jo pitkään Anna Kolehmaisen haaveena. Kipinän hän sai lapsuudenkodista, jossa oli aina kasvimaa.

– Ystävälläni Elina Salosella on naapuripalsta ja halusin sellaisen itsekin. Kun jäin äitiyslomalle, oli vihdoin aikaa miettiä, mitä kasvattaisin, Kolehmainen kertoo alkusysäyksestä.

Puoliso Ville Salonen innostui mukaan, vaikkei hänellä ole aikaisempaa kokemusta.

– Tämä on ollut tosi hyvää vastapainoa työelämälle, varsinkin kun tuijottaa koko päivän tietokoneen näyttöä. Käynnit myös rytmittävät hyvin viikkoa, Salonen sanoo.

– Täällä unohtuu kaikki arkihuolet ja kun näkee, että maasta kasvaa jotakin, se on riemastuttavaa, Kolehmainen jatkaa.

Anna Kolehmainen suosittelee aloittamaan helpoilla lajeilla, kuten kesäkurpitsalla, salaatilla ja retiisillä.

– Myöskään koko palstaa ei tarvitse ottaa käyttöön kerralla, vaan aluksi vaikka vain neljännes.

Viljelytietämys on kasvanut pikkuhiljaa – osittain yrityksen ja erehdyksen kautta.

– Ihmettelin, kun ensimmäisenä vuonna laitoin perunaa ja auringonkukkaa samaan penkkiin, niin ne eivät oikein menestyneet. Myöhemmin kävi ilmi, että tietyt kasvit eivät sovi vierekkäin.

Kolehmainen hankkii kasvitietoa muun muassa Hyötykasviyhdistyksen nettisivuilta.

– Myös täällä on avuliasta porukkaa, jolta saa vinkkejä, siemeniä ja taimia, hän kehuu Ojoisten viljelypalstan henkeä.

– On mielenkiintoista, kun täällä on ihmisiä eri taustoista, niin myös metodeissa on eroja, Ville Salonen lisää.

Perhe kokeilee kaikenlaisia kasveja.

– Kun saa satoa, se on todella palkitsevaa. Viime vuonna kesäkurpitsaa sekä yrttejä tuli paljon ja yksi maissintähkäkin ehti kypsyä. Ruoka, mitä täältä saa, on todella hyvää, Kolehmainen kertoo.

Molemmat ovat innostuneet myös bokashi-mullasta, jota tuotetaan päästeettömästi fermentoimalla kodin biojätteitä keittiökompostissa.

– Sen ansiosta tänä vuonna maa on ollut huomattavasti kuohkeampi ja kastematoja on paljon enemmän.

Vaikka säätilat ja eläimet ovat välillä tuhonneet satoa, siitä ei oteta stressiä.

– Täällä on kauriita, jäniksiä ja fasaaneja. Se on kivaa lapsillekin, kun he näkevät eläimiä.

Kolehmainen kertoo, että pääkaupunkiseudulla viljelypalstat ovat hyvin kysyttyjä. Esimerkiksi Helsingissä palstoille on kolmensadan hengen jono.

– Hämeenlinnalla olisi hyvä tilaisuus mainostaa kaupunkia uusille asukkaille myös tätä kautta. Täällä on vapaita viljelypalstoja vain tunnin matkan päässä Helsingistä.