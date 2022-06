Palstaviljelyn uudet säännöt järkyttävät pitkän linjan puutarhaharrastajia – Aikanaan luvallisiksi todetut rakennelmat pitää syksyllä purkaa pois

Palstaviljelijät tyrmistyivät saatuaan keväällä tiedon viljelypalstojen uusista pelisäännöistä Hämeenlinnassa.

Viljelijöitä velvoitetaan purkamaan palstoilta rakennelmia, jotka ovat olleet käytössä jo vuosia. Viljelijöiden mukaan niitä ei olisi alun perinkään rakennettu, ellei lupaa olisi saatu.

Tyllilänkadulla viljelypalstaa jo 1990-luvun puolivälistä asti pitänyt Matti Aronen kertoo, että uudet säännöt olivat järkytys.

– Luin siitä lehdestä. Kun keväällä tuli lasku, siinä ilmoitettiin, ettei palstalla saa olla rakennelmia, ja että kasvihuoneet pitää purkaa talveksi pois.

Aronen viljelee Tyllilänkadun palstoilla kolmea aaria, joissa kasvaa useita hedelmäpuita ja marjapensaita. Hänellä on palstallaan varastokoppi sekä kasvihuone. Hän ihmettelee, miten aikanaan laillisiksi todetut rakennelmat ovat nyt yhtäkkiä laittomia.

– Lupa varastoon on saatu ja se on käyty tarkastamassa. Kasvihuoneen luvasta on dokumentti. Uuden systeemin mukaan nämä pitää purkaa syyskuun loppuun mennessä. Se on se, mikä tässä kismittää.

Tyllilänkadun viljelyalueella on palstoja noin 50. Arosen mukaan viljelijöistä valtaosa on eläkeläisiä ja maahanmuuttajia.

Varastot ovat olennaisia puutarhatyökalujen säilyttämisessä.

– Minulla ei ole autoa, eikä monella muullakaan. Tätä on mahdotonta enää jatkaa, kun ei noita tavaroita voi edestakaisinkaan kuljettaa.

Aronen on koulutukseltaan puutarhuri. Hän oli kunnalla töissä ja nyt eläkkeellä neljättä vuotta.

–Tämä palsta on ollut lepopaikka, josta ammennan voimaa. Eikös Hämeenlinnan kaupunki mainosta, että ”tämä on hyvä paikka elää”? Tämä vaikuttaa jo ihmisten mieleen, meihin, joilla on tähän sydämen palo. Vanhemmat palstaviljelijät ovat tulleet itku silmässä kertomaan, kuinka tämä stressaa, kun viedään viimeinenkin mahdollisuus omanlaiseen puutarhanhoitoon.

Tyllilänkadun palstaviljelijät aikovat tehdä asiasta kaupungille kirjelmän.

Mitä kaupunki vastaa?

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin kertoo sähköpostitse, että kun palstojen hoito siirtyi Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistykselle 2020, oli kaupungin alueen omistajana ja palvelun hankkijana linjattava hoitoon pelisäännöt.

– Palstaviljelyalueilla rakennelmat ovat vähitellen laajentuneet sellaisiksi, että rajanveto sallittujen ja kiellettyjen rakenteiden osalta on ollut pakko luoda. Luvattomat rakenteet ovat tuoneet palstaviljelyalueille myös häiriökäyttäytymistä, josta on tullut lähialueen asukkailta palautetta.

Aulin painottaa, että rakennelmien luvanvaraisuus on kirjattu lakeihin, ja lait koskevat myös palstaviljelyalueita.

– Palsta-alueet ovat lähes kaikki kaavoitettu viheralueiksi, eli luonne on erilainen kuin esimerkiksi siirtolapuutarha-alueilla. Yksittäisten suullisten lupien perusteista ei ole tietoa. Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymät säännöt ovat joka tapauksessa uudemmat ja vahvemmat kuin aiempi suullinen lupa.

Hän muistuttaa, että viljelyä tukevia kevyitä rakennelmia on edelleen mahdollisuus palstoilla olla.

– Kaupunki ei voi kuitenkaan sallia lakien vastaisia toimintatapoja, vaikka se rajoittaisikin palstaviljelyalueiden käyttöä. Säännöistä huolimatta Hämeenlinna on hyvä paikka elää.