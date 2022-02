Palveluskoirien SM-kisat järjestetään ensi kesänä Hämeenlinnan seudulla – Suojelukoirakohu sai Palveluskoiraliiton ryhtymään toimenpiteisiin

Palveluskoirien SM-kisat järjestetään tulevana kesänä Hämeenlinnan seudulla Iittalassa 1.–3. heinäkuuta.

– SM-kisat ovat kilpailukauden suurin palveluskoiratapahtuma, mitä Suomessa on. Voidaan puhua, että tämä on kansallisten palveluskoiralajien kokoontumisajo, palveluskoirakokeiden ylituomari ja pitkän linjan palveluskoiraharrastaja Jani Heinilä Hämeenlinnan Kennelkerhosta kertoo.

Hämeenlinnan Kennelkerho ry vastaa SM-kisojen järjestelyistä. Kisat ovat samalla yhdistyksen 75-vuotisjuhlakilpailut.

Viikonlopun tapahtumaan odotetaan noin sataa koirakkoa.

– Kilpailujen järjestäminen on seuralle iso ponnistus, se vaatii paljon sitoutumista ja toisten eteen tekemistä. Talkoisiin on löytynyt hienosti vapaaehtoisia Kennelkerhon omasta väestä, ja jopa seuran ulkopuolelta on tullut kivasti avuntarjouksia, tervakoskelainen Heinilä kiittelee.

Kisakeskus on Iittalan urheilukentällä, mutta maasto-osuuksia järjestetään myös muun muassa Janakkalan, Rengon ja Iittalan maastoissa.

Maaston käyttöön tarvitaan aina maanomistajan lupa.

– Olemme saaneet maastoja käyttöömme Hämeenlinnan kaupungilta, metsäyhtiöiltä ja yksityisiltä maanomistajilta. Lisäksi yhteistyö metsästysseurojen kanssa on ollut sujuvaa, Heinilä kertoo.

Koiran ja ohjaajan saumatonta yhteistyötä

Kilpailujen lajeina ovat jälki, haku, etsintäkoe, viesti ja opastus.

– Palveluskoiralajien historia juontaa jo 1930-luvulle, mutta säännöt ovat hiukan muuttuneet. Palveluskoiralajeissa käytetään hyväksi koirien luontaisia ominaisuuksia. Lajit ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä pelastuskoiraa voidaan käyttää ihmisen etsimiseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Heinilän mielestä eri lajeja ei sinänsä voi verrata, sillä niissä vaaditaan eri asioita.

– Lajivalinta tulee koiran ominaisuuksista, mutta myös siitä, mitkä ovat mahdollisuudet harrastaa.

Hän on itse harrastanut kaikkia lajeja paitsi opastusta.

– Ne kaikki vaativat paljon työtä ja aikaa sekä ryhmä- ja yhteistyötä muiden kanssa. Viestikoirilta vaaditaan myös todella hyvää kuntoa. Tärkeintä on kuitenkin ohjaajan ja koiran välinen saumaton yhteistyö, että ohjaaja ymmärtää koiraansa ja on osannut kouluttaa sen hyvin.

Järjestävän seuran jäsenistö voi myös osallistua, mutta silloin kilpailija ei saa itse osallistua kyseisen lajin järjestelyihin.

– Koira voi osallistua myös jonkun toisen henkilön ohjauksessa.

Palveluskoiraliitto reagoi suojelukoirakohuun

Vuoden 2021 helmikuussa suojelukoirien koulutuksesta nousi kohu, kun salakuvatulla videolla koirillle annettiin sähköiskuja koulutustilanteessa.

Onko kohulla ollut vaikutusta yhdistysten toimintaan?

– Asiasta on käyty paljon keskustelua jäsenyhdistyksissä. Voimme vaikuttaa ainoastaan toimihenkilötasolla, Palveluskoiraliiton hallitukseen kuuluva Heinilä kertoo.

Mitä on tehty?

– Suomen Palveluskoiraliitto on tehnyt toimenpiteitä ja eettisiä ohjeita, ja ohjeistuksia on tarkennettu. Jatkossa Palveluskoiraliitto vaatii, että suojelukilpailujen avustajat ja suojelutuomarit ovat suorittaneet eettisen verkkokurssin. Voidaksesi kilpailla suojelukokeissa pitää eettisen verkkokurssin olla hyväksytysti suoritettu.

Heinilän mukaan kulttuuri on muuttunut ja asiasta on puhuttu laajasti seuroissa.

– Nyt on herätty, ja muutosta on tapahtunut paljon. Palveluskoiraliitolla on nyt mietinnän paikka, että viesti pysyisi selkeänä, että ihmiset ymmärtäisivät, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä, sen eteen pitää tehdä töitä jatkossa.

Tapahtumaan odotetaan runsaasti koiraharrastajia

Kesän SM-kisoihin on odotettavissa runsaasti palveluskoiralajien harrastajia katsomaan ja fiilistelemään kisatunnelmaa.

Suuri osa lajeista kisataan maastossa, mutta myös kisakeskuksessa Iittalassa tapahtuu.

– Yleisö on tervetullutta seuraamaan tottelevaisuusosuuksia Iittalan urheilukentälle perjantaista sunnuntaihin. Tapahtumaan on vapaa pääsy, Heinilä vinkkaa.